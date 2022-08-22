Новый каналМолодаяНовости

Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

Накануне полномасштабного вторжения актриса сериала «Молодая» приехала к мужу и сыну в Днепр. Там она и встретила начало войны, проснувшись от взрывов российских ракет

Быть мамой во время войны еще большая ответственность, чем в мирное время. Чаще именно матери заботятся о безопасности детей, пока отцы защищают Украину. Для актрисы сериала «Молодая» на Новом канале Ольги Жуковцовой эта ответственность удвоилась: ее муж – в инвалидной коляске, а значит, не смог бы спускаться в бомбоубежище во время тревог. Так что в первый же день вторжения они приняли решение уехать в Турцию.

Cейчас смотрят

– Самое дорогое, что я взяла, – ребенок. Более ценного нет и не было. И это самое важное, что я должна спасать, – рассказывает Ольга.

Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

Но даже за границей мальчик болезненно воспринимает все происходящее.

Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

– Сыну 9 лет, и в первый день полномасштабного вторжения он очень испугался. Даже не хотел вставать с постели. Чтобы как-то растормошить, пообещала ему что-нибудь вкусненькое, – вспоминает она. – Сейчас он не переживает за себя, потому что находится в безопасности, где нет войны. Но волнуется за друзей, за всех, кто остался в Украине.

Актер сериала «Молодая» Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

Смотрите сериал «Молодая» с Ольгой Жуковцовой в главной роли осенью 2022 года на Новом канале.

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно оставила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

молода новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь