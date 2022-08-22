Ольга Жуковцова – о том, как сын воспринимает войну: «Он очень испугался»

Накануне полномасштабного вторжения актриса сериала «Молодая» приехала к мужу и сыну в Днепр. Там она и встретила начало войны, проснувшись от взрывов российских ракет

Быть мамой во время войны еще большая ответственность, чем в мирное время. Чаще именно матери заботятся о безопасности детей, пока отцы защищают Украину. Для актрисы сериала «Молодая» на Новом канале Ольги Жуковцовой эта ответственность удвоилась: ее муж – в инвалидной коляске, а значит, не смог бы спускаться в бомбоубежище во время тревог. Так что в первый же день вторжения они приняли решение уехать в Турцию.

Cейчас смотрят

– Самое дорогое, что я взяла, – ребенок. Более ценного нет и не было. И это самое важное, что я должна спасать, – рассказывает Ольга.

Но даже за границей мальчик болезненно воспринимает все происходящее.

– Сыну 9 лет, и в первый день полномасштабного вторжения он очень испугался. Даже не хотел вставать с постели. Чтобы как-то растормошить, пообещала ему что-нибудь вкусненькое, – вспоминает она. – Сейчас он не переживает за себя, потому что находится в безопасности, где нет войны. Но волнуется за друзей, за всех, кто остался в Украине.

Актер сериала «Молодая» Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Смотрите сериал «Молодая» с Ольгой Жуковцовой в главной роли осенью 2022 года на Новом канале.

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно оставила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.