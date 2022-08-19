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Актер сериала «Молодая» Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Весной Новый канал должен был показать сериал «Молодая». Но 24 февраля все изменилось. Из-за полномасштабного вторжения россиян премьеру отложили – снятый до войны сериал покажут осенью. Главный актер Дмитрий Архипов с первых дней не покинул родные Бровары, к которым приближался враг. Он всячески помогал армии, а затем и сам вступил в ее ряды.

Украинские военные – все как на подбор. Обычно люди, которые получили высшее образование, знают или учат иностранные языки, имеют активную гражданскую позицию. Среди наших воинов есть доктора наук, известные музыканты, режиссеры и актеры. Дмитрий Архипов уже несколько месяцев как один из них.

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– Когда орки отошли от Киевской области, мое волонтерство остановилось, потому что люди понемногу перестали посылать запросы, а сидеть сложа руки я не мог. Особенно когда видел все эти новости, – рассказывает он. – Поэтому на день рождения пошел в военкомат, сказал: Вот я! Если есть необходимость во мне – берите». Через месяц позвонили, и я уехал в «учебку». На самом деле армия – это огромный механизм со множеством различных звеньев, таких как, например, обеспечение или документооборот. Мне пришлось видеть, как люди «воюют» с большим количеством приказов и инструкций, которые нужно правильно написать, заполнить, выполнить, чтобы какие-то вещи начали работать.

Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ

Дмитрий стал мобилизованным добровольцем и за несколько месяцев службы очень изменился внутренне.

– Однажды мне выпало большое счастье попасть на пару дней домой, и я разочаровался от того, что и пиццы уже не так хотелось, и любимый «Киевский» торт «не лез». А вот объятия, напротив, стали еще более ценными, – признается он. – Мне удалось попасть на выпускной театральный показ в мою альма-матер «Russian film school», и за один день я наобнимался столько, сколько не делал три месяца. И это было так тепло. На службе скучаю по нормальному, теплому, спокойному общению без мыслей о том, что будет завтра. Очень скучаю по родным, друзьям и своей крестнице. Но в то же время это и поддерживает – знание того, что тебя где-то ждут, чтобы крепко обнять.

  • Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ
  • Актер сериала Молодая Дмитрий Архипов пошел добровольцем в ВСУ
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Смотрите сериал «Молодая» с Дмитрием Архиповым в главной роли осенью 2022 года на Новом канале.

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не покинул бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

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