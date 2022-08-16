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Трое суток простояли на границе: Ольга Жуковцова рассказала об эвакуации в Турцию

Трое суток простояли на границе: Ольга Жуковцова рассказала об эвакуации в Турцию

Актриса призналась, почему была вынуждена уехать

До 24 февраля Ольга Жуковцова имела любимую работу, ждала премьеру сериала «Молодая» на Новом канале, где она сыграла главную роль, и планировала будущее. Но утро, когда напали россияне, навсегда изменило ее жизнь. Накануне актриса приехала к сыну и мужу в Днепр, но вынуждена была надолго покинуть город и Украину.

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Трое суток простояли на границе: Ольга Жуковцова рассказала об эвакуации в Турцию

– Мой муж – в инвалидной коляске, это была одна из главных причин, почему мы решили уехать. Он бы не смог спускаться в бомбоубежище. А еще я понимала, что ребенку не место на войне. Хотелось защитить его психику, – рассказала она. – Выбрали Турцию, потому что было у кого остановиться. Дорога к границе оказалась длинной. В первый день доехали до Умани, туда уже прилетели первые ракеты. Там мы как-то очень легко заправились, нашли отель, что было сложно, и остались переночевать. Утром отправились на границу с Румынией, где провели три дня – была длинная очередь. Первую ночь перед границей спали на заправке, выехав из очереди. На второй день пришлось заново занимать место, так что следующую ночь провели в машине, спали с мужем по очереди. Тогда мы проехали всего 15 метров.

Трое суток простояли на границе: Ольга Жуковцова рассказала об эвакуации в Турцию

Наверное, провели бы в очереди еще дольше, если бы Ольга не обратилась за помощью в полицию.

– Муж трое суток провел сидя, больше ему нельзя было сидеть. Нам пошли навстречу, и мы немного быстрее переехали границу, – вспомнила она. – Тогда меня очень поразили украинцы. Мы проезжали мимо дома, и я заметила ящики с продуктами. Вышла спросить, сколько это стоит, а мне мужчина говорит: «Женщина, вы что, с ума сошли? Берите, что вам нужно, бесплатно – печенье, шоколад, колбасу». Когда стояли в очереди к границе, то приезжали машины с горячими обедами – местные женщины готовили и раздавали их. Нас два дня кормили волонтеры, потому что на заправках остались разве что презервативы и кофе. Все остальное разобрали. Впервые хорошо поели в Румынии в пиццерии. Причем у нас тогда не взяли денег. Да еще и дали в дорогу вкусняшки.

Трое суток простояли на границе: Ольга Жуковцова рассказала об эвакуации в Турцию

Смотрите сериал «Молодая» с участием Ольги Жуковцовой о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, осенью 2022 года на Новом канале.

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«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

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