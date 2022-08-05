Ирма Витовская рассказала о том, как ее сын воспринял войну: Дети получили травмы

Актриса рассказала, как события в стране изменили всех

Этой весной на Новом канале должна была состояться премьера комедийного сериала «Молодая», где одну из ключевых ролей сыграла Ирма Витовская. Показ отложили из-за полномасштабного вторжения россиян. Но осенью зрители смогут немного отвлечься от всего происходящего ужаса и насладиться историей о любви, которой все возрасты покорны.

Cейчас смотрят

Начало полномасштабной войны актриса сериала встретила дома, в Киеве. Ради сына она эвакуировалась на запад Украины, где стала помогать вынужденным переселенцам. Сейчас Ирма Витовская занимается волонтерской деятельностью, воюет на культурном фронте и поддерживает моральный дух украинцев. В «Інтерв’ю24» на сайте 24 канала она рассказала о том, как ее сын Орест реагирует на войну.

– Мне кажется, что дети Украины восприняли войну тяжело. Для меня это очень болезненная тема. Война травмирует. Мы все постарели, – говорит актриса. – У всех разрушено множество нервных клеток, и это нам сократило жизнь. Я говорю открыто. Наши дети тоже получили психологические и физические травмы. Уже молчу о тех, кто прошел через все ужасы. Поэтому как мой сын? Конечно, как все дети – живет, радуется спокойным моментам, хочет играть. Это естественно для любого ребенка. Но есть эмоциональные колебания. Дети видят, когда у родителей депрессивное настроение, они чувствуют это, пугаются. Сейчас у всех так, мы живем в период турбулентности, когда нет определенности и финала.

Дом актера сериала «Молодая» оккупировали россияне: «Застрелили сына соседки просто так»

Веру в лучшее дают ВСУ.

– Единственная надежда, которая мобилизует, – наши Вооруженные силы, – призналась она в интервью. – Ты понимаешь, что так как они, не умеешь, а они умеют. Тогда просто начинаешь «подтягиваться» под них, берешь себя за волосы (чтобы жить дальше – прим. ред.)

Премьера сериала «Молодая» с участием Ирмы Витовской – осенью 2022 года на Новом канале