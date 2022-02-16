«Призываю девушек полюбить себя»: Даша Астафьева – о процедурах для молодости

Звезда призналась, что ей помогает сохранить красоту

Весной Новый канал покажет сериал «Молодая». Главная героиня вынуждена врать о своем возрасте, чтобы устроиться на работу. В одном из эпизодов в роли-камео появится Даша Астафьева. За кулисами сериала «Молодая» Новый канал пообщался со звездой о молодости и узнал, что ей помогает сохранять красоту.

– Обожаю ухаживать за собой. Часто призываю девушек полюбить себя, с уважением и заботой относиться к своему здоровью и внешнему виду! – рассказывает Даша Астафьева. – Режим сна, длительные пешие прогулки, правильная, полезная и функциональная еда, спорт и ограничения в токсичном общении – это основа. Также важна качественная и действенная косметика и постоянный уход.

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А какие процедуры помогают ей поддерживать красоту?

– Массажи, аппаратные процедуры и режимные посещения правильных специалистов в косметологии, – призналась Даша.

Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, с участием Даши Астафьевой весной 2022 года на Новом канале.

Справка:

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, принимающим Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, сменив возраст.

Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.