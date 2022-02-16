Новый каналМолодаяНовости

«Призываю девушек полюбить себя»: Даша Астафьева – о процедурах для молодости

«Призываю девушек полюбить себя»: Даша Астафьева – о процедурах для молодости

Звезда призналась, что ей помогает сохранить красоту 

Весной Новый канал покажет сериал «Молодая». Главная героиня вынуждена врать о своем возрасте, чтобы устроиться на работу. В одном из эпизодов в роли-камео появится Даша Астафьева. За кулисами сериала «Молодая» Новый канал пообщался со звездой о молодости и узнал, что ей помогает сохранять красоту.

– Обожаю ухаживать за собой. Часто призываю девушек полюбить себя, с уважением и заботой относиться к своему здоровью и внешнему виду! – рассказывает Даша Астафьева. – Режим сна, длительные пешие прогулки, правильная, полезная и функциональная еда, спорт и ограничения в токсичном общении – это основа. Также важна качественная и действенная косметика и постоянный уход.

Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве: «Женщину воспринимали, как «принеси, подай, молчи»

«Призываю девушек полюбить себя»: Даша Астафьева – о процедурах для молодости

А какие процедуры помогают ей поддерживать красоту?

– Массажи, аппаратные процедуры и режимные посещения правильных специалистов в косметологии, – призналась Даша.

Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, с участием Даши Астафьевой весной 2022 года на Новом канале.

Справка:

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать жизнь с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, которую та давно бросила ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, принимающим Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, сменив возраст.

Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются: Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

молода новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь