Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве



Актриса рассказала, сталкивалась ли она с дискриминацией на работе

В сериале «Молодая» (Новый канал) Ирма Витовская играет строгую леди-босс Веру, под руководством которой находится новенькая работница Ольга (играет Ольга Жуковцова – прим. ред.). Вера не знает, что с подчиненной они почти ровесницы. Ведь жизненные обстоятельства заставляют Ольгу уменьшить свой возраст, потому что ей всюду отказывают в приеме на работу из-за цифр в паспорте. В перерыве между съемками Новый канал спросил у Ирмы, сталкивалась ли она с подобным в актерской сфере.

– Не знаю как сейчас, но когда я была моложе, то сталкивалась с эйджизмом. Более того, не только с эйджизмом, но и с сексизмом, – признается Ирма. – Когда умные вещи произносила женщина, это не всегда воспринималось авторитетно мужчинами. Мы болели как общество. И даже сейчас я иногда все еще наблюдаю подобные проявления за людьми, которые обычно недостаточно образованные. Они никак не могут ментально попасть в ХХІ век. Все находятся в 90-х и «нулевых», где женщину воспринимали, как «принеси, подай, молчи». Они не понимают собственные личностные границы, и где начинаются границы других людей.

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В настоящее время актриса подобные проявления пресекает.

– Эйджизм, сексизм, нетерпимость к любым меньшинствам – это я наблюдаю. Но к себе не позволяю подобного отношения, – говорит она. – Сейчас у меня уже есть авторитет, и в моем присутствии боятся говорить о возрасте или гендере, потому что я тоже могу «укусить» в ответ.

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