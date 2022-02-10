Новый каналМолодаяНовости

Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве: «Женщину воспринимали, как «принеси, подай, молчи»

Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве
Актриса рассказала, сталкивалась ли она с дискриминацией на работе

В сериале «Молодая» (Новый канал) Ирма Витовская играет строгую леди-босс Веру, под руководством которой находится новенькая работница Ольга (играет Ольга Жуковцова – прим. ред.). Вера не знает, что с подчиненной они почти ровесницы. Ведь жизненные обстоятельства заставляют Ольгу уменьшить свой возраст, потому что ей всюду отказывают в приеме на работу из-за цифр в паспорте. В перерыве между съемками Новый канал спросил у Ирмы, сталкивалась ли она с подобным в актерской сфере.

Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве

– Не знаю как сейчас, но когда я была моложе, то сталкивалась с эйджизмом. Более того, не только с эйджизмом, но и с сексизмом, – признается Ирма. – Когда умные вещи произносила женщина, это не всегда воспринималось авторитетно мужчинами. Мы болели как общество. И даже сейчас я иногда все еще наблюдаю подобные проявления за людьми, которые обычно недостаточно образованные. Они никак не могут ментально попасть в ХХІ век. Все находятся в 90-х и «нулевых», где женщину воспринимали, как «принеси, подай, молчи». Они не понимают собственные личностные границы, и где начинаются границы других людей.

Уколы и фейсбилдинг: Ольга Жуковцова поделилась секретами красоты

Ирма Витовская – о подарках на Николая: «Дорогие не приносит»

В настоящее время актриса подобные проявления пресекает.

Ирма Витовская – об эйджизме и сексизме в актерстве

– Эйджизм, сексизм, нетерпимость к любым меньшинствам – это я наблюдаю. Но к себе не позволяю подобного отношения, – говорит она. – Сейчас у меня уже есть авторитет, и в моем присутствии боятся говорить о возрасте или гендере, потому что я тоже могу «укусить» в ответ.

Смотрите сериал «Молодая» о второй юности и любви, которой все возрасты покорны, весной 2022 года на Новом канале.

молода новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь