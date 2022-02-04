Ольга Жуковцова поделилась секретами красоты

Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Молодая», рассказала, как ей удается поддерживать молодость

Этой весной Новый канал покажет сериал «Молодая» о жизни 40-летней Ольги, которую обстоятельства вынуждают врать о своих годах и выдавать себя за 25-летнюю. С новым возрастом героиня находит работу и любовь. Главную роль в ситкоме сыграла актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова, которая, как и ее героиня, выглядит куда моложе своего паспортного возраста. Как ей удается поддерживать красоту и молодость?

– Очень редко позволяю себе расслабить мышцы лица ботоксом. И не стесняюсь того, что делаю уколы красоты, – признается актриса.– Также поддерживать кожу в тонусе помогает фейсбилдинг. Регулярно делаю упражнения для укрепления и подтяжки мышц лица.

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В отличие от своей сериальной героини, Ольга Жуковцова возраст не скрывает.

– Когда спрашивают, сколько мне лет, с гордостью отвечаю. Никогда не скрывала, что 38. Многие удивляются, но обмороков еще не было, – смеется Ольга. – Хотя я не очень верю, что уж настолько не выгляжу на свои годы. Честно, даже хотелось бы как-то визуально соответствовать своему возрасту. Во многих моментах выглядеть повзрослее, что ли.

Смотрите сериал «Молодая» с Ольгой Жуковцовой этой весной на Новом канале. Насладитесь историей о второй юности и о любви, которой воистину все возрасты покорны.