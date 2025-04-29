Карта желаний и практика благодарности: лайфхаки исполнения желаний от Кати Олос

29 апреля, во Всемирный день желаний, ведущая квиз-шоу «Місто і село» на Новом канале рассказала, что ей помогает воплощать желаемое в реальность

Говорят, что главное – не прекращать мечтать. В любом возрасте и при любых жизненных обстоятельствах. Это правило – одно из самых главных в жизни ведущей развлекательного квиз-шоу «Місто і село», которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, Кати Олос. У девушки даже есть несколько правил, как правильно мечтать, чтобы все точно воплощалось в реальность.

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– Стать ведущей на Новом канале – было моим топ-желанием с детства. Также всегда хотела стать актрисой. Хотя профильного образования у меня и нет, но работала и стремилась. И все свершилось! Вот недавно, кстати, утвердили на главную роль в сериале на ICTV, – говорит Катя. Еще одним моим большим желанием было купить красную Audi TT, переехать в светлую квартиру с балконом на Золотых воротах, сняться для бренда Puma и появиться на постерах. Это тоже свершилось! У меня проверенный лайфхак, делюсь с вами. Надо описывать мечты в настоящем времени и очень подробно. Будто у вас это уже есть! Например: «Я езжу на красивой красной Audi TT на съемки крутых проектов».

Катя говорит, что список ее больших желаний, которые исполнились, можно продолжать еще долго. А все потому, что она умеет правильно мечтать.

– Абсолютно все желания точно сбываются, когда фокус внимания устремляется в ту сторону. Поэтому и советуют делать карты желаний и так далее. Ты четко визуализируешь, что хочешь, и уверенно идешь к этому. Каждое утро просыпаешься и смотришь, чего хочешь, и всю энергию и внимание направляешь в ту сторону. Это срабатывает, как магнит, – говорит девушка. – У меня, например, не карта желаний, а папка в Pinterest под названием «Моя жизнь». Я туда добавляю разные картинки: о романтических отношениях, красивых путешествиях, букетах цветов, стильной одежде… Делаю это и когда хорошее настроение, и когда подавленное состояние. Работа с этой папкой всегда вдохновляет. Потом думаю: «Чего я грущу? У меня это точно будет!»

Практика с Pinterest – это одна из составляющих рецепта Кати по осуществлению желаний. Но есть еще кое-что важное:

– Советую радоваться маленьким вещам! Получила доставку цветов, съела любимый завтрак, удалась прическа, которую хотела… Очень важно акцентировать внимание на таких маленьких радостях, – говорит Олос. – Я вообще считаю, что практика благодарности – самая сильная. Нужно благодарить за то, что у тебя есть сейчас, чтобы пришло то, чего хочешь. Проснувшись утром, просто скажите: «Я благодарю за то, что проснулся. Какой прекрасный день!» А дальше еще что-то от себя. Я уверена, что у каждого есть то, за что можно поблагодарить. К примеру, за любимого человека рядом или любимую работу. И не забывайте благодарить даже тогда, когда происходит что-то неприятное. Я вот себя приучила в любой ситуации выдохнуть и быть благодарной за прожитый опыт. Даже поплакать при этом, высвободить эмоции. Но все равно с чувством признательности внутри.

Смотрите проект «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком каждый четверг в 20:00 на Новом канале! А еще включайте интеллектуально-развлекательный проект «єПитання» с Лесей Никитюк уже сегодня, 29 апреля, в 20:00. В игре также увидите Катю Олос.