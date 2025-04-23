«Нужно прочитать всем украинцам»: подборка мотивирующей литературы от Кати Олос

Звезда проекта «Місто і село», который каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, посоветовала must-read книги

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Ночь с 23 на 24 апреля считается тематической – литературной! Ее называют Всемирной ночью книги. И посвящают людям, которые за неимением времени не успевают читать днем, а делают это ночью. Ведущая квиз-шоу Нового канала «Місто і село» Екатерина Олос говорит, что хоть у нее и очень насыщенный график, но для чтения все равно находит время в темное время суток. И литературу выбирает не развлекательную, а познавательную. Чтобы любое дело в ее графике доставляло не только удовольствие, но и пользу.

– Я посоветую четыре книги, которые меня очень мотивировали за последний период, – говорит Катя. – Честно говоря, сейчас не чувствую тяги к художественной литературе. Но есть желание читать книги, после которых хочется действовать и менять свою жизнь к лучшему.

«Отпускание. Путь сдачи», Дэвид Хокинс

– В наше время эта книга – топ-1. На мой взгляд, ее нужно прочитать всем украинцам. Она о том, как бесполезно жить в негативе и принципиально проживать все эмоции.

«Внутренняя инженерия», Садхгуру

– Эта книга – о йоге и ощущении радости. Я вообще советую прочесть сначала книгу, а потом взять курс Садхгуру о внутренней инженерии. Он недорогой, но полезный. Особенно советую его пройти тем, кто хочет начать изучать себя на глубинном уровне.

«Атомные привычки», Джеймс Клир

– Эта книга крута тем, что приучает к маленьким шагам. Очень часто в жизни сложно что-то изменить, потому что начинаешь думать глобально – сколько сделать действий, чтобы получить что-то. И в такие моменты исчезает вдохновение. А эта книга учит искусству маленьких шагов и дисциплине. А еще доказывает, что на самом деле каждый выбор и поступок формирует тебя будущего.

«Сила момента сейчас», Экхарт Толле

– Все наши страдания идут от мыслей о будущем и прошлом. Но, к сожалению, того, что будет, мы никогда не узнаем, а прошлого не изменим. Все, что у нас есть, – это момент «сейчас». Часто проживаем в голове свою жизнь и пропускаем происходящее в реальности. Эта книга поможет это исправить, она научит видеть и чувствовать жизнь, которая есть здесь и сейчас. Я считаю, что она – must-read. Поэтому, когда прочла и была под впечатлениями, то купила ее всем друзьям в подарок.

Смотрите развлекательное квиз-шоу «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком каждый четверг в 20:00 на Новом канале!