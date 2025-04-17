«Индюк влетел в студию во время съемки»: ведущие квиз-шоу «Місто і село» – о работе с животными

Катя Олос и Андрей Черепущак поделились, страшно ли было сниматься с птицами, кроликами, собачками и… пони!

Куры, утки, гуси, индюки, кролики, собачки, барашки, коза и даже пони! Нет, это не список животных из контактного зоопарка. Это список особых гостей, которые приняли участие в развлекательном квиз-шоу «Місто і село». В одном из раундов этого проекта, который уже 27 марта в 20:00 стартует на Новом канале, участники города и села обменивались ролями. Селяне выполняли задания, присущие людям из города, а горожане погружались в сельский колорит. Поэтому одни пытались, например, заплести или одеть породистых собачек, а другие – убрать в кроличьих клетках или взвесить домашнюю птицу.

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– В первую очередь хочу сказать, что Новый канал позаботился о том, чтобы животным было комфортно. У них был all-inclusive: отдельные гримерки, грумеры, трехразовое питание. Скажу так: они точно ели чаще, чем мы с Андреем (ведущий шоу Андрей Черепущак – прим. ред.), – смеясь, рассказывает ведущая «Міста і села» Катя Олос. – Мне так понравилось! Мои дедушка и бабушка – из Закарпатья. Поэтому, когда приезжала к ним в детстве, мы всегда ходили в горы и видели барашков, кормили и пасли коров, козочек. Поэтому на съемках мне было совсем не страшно. Иногда даже смешно! К примеру, когда индюк за кулисами просто выпрыгнул за забор и побежал. Знаете, обычный вторник – индюк забегает в студию Нового канала на съемку.

Не меньше Кати наслаждался процессом съемки Андрей Черепущак. Он как капитан команды из села и человек, который все детство и юность провел в селе, вообще чувствовал себя как рыба в воде.

– Когда я был маленьким, бабушка держала индеек, и они всегда бегали за мной. Никогда, кстати, тьфу-тьфу, не кусали, – вспоминает ведущий проекта. – Также у нас были куры и кролики. Коров, овец, коз не было, но я контактировал с ними у соседей. Также помню, как гнал пасти стадо, потому что просто было интересно. А потом доставал бабушку и дедушку, чтобы мне купили корову. Так что взаимодействовать с животными на съемках было не страшно. Немного более осторожным был с овечкой, потому что овец в моем селе никто не держал. Но все прошло прекрасно, потому что животные были приколдесными и добрыми. Никто не агрессировал – ни они, ни люди (улыбается).

Включайте свежий выпуск квиз-шоу для всей семьи «Місто і село» уже сегодня, 17 апреля, в 20:00 в эфире Нового канала!