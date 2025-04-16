Топ-3 рецепта с грибами: завтрак, обед и ужин от Кати Олос

Ведущая проекта Нового канала «Місто і село» поделилась любимыми блюдами, которые подойдут для тех, кто соблюдает пост

Идеальный пасхальный завтрак: простой рецепт от Галицької Діви

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16 апреля – День грибов. Этот продукт – лучший друг всех вегетарианцев и людей, соблюдающих пост. Поэтому сегодня есть три рецепта с грибами от ведущей квиз-шоу «Місто і село» (Новый канал) Кати Олос. Она собрала целый рацион на день – завтрак, обед и ужин. Выбирайте блюдо для себя!

Завтрак: овсянка с грибами и тофу

Ингредиенты:

Цельнозерновая овсянка – 50 г

Шампиньоны – 100 г

Сыр тофу – 100 г

Овощи для салата (огурцы, помидоры) – 200 г

Петрушка и укроп

Соль и перец

Способ приготовления:

Нарежьте и обжарьте на сковороде и тофу, посолите и поперчите. Отварите овсянку на воде, добавьте соль по вкусу. Выложите на тарелку кашу, а наверх – грибную смесь. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой и укропом. Наслаждайтесь с салатом из любимых овощей.

Обед: грибной крем-суп

Ингредиенты:

Шампиньоны – 150 г

Сливки растительные (кокосовые) – 50 г

Морковь – 50 г

Картофель – 50 г

Лук – 50 г

Петрушка – 10 г

Орешки

Специи

Способ приготовления:

Нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистой корочки шампиньона и лук. Отварите морковь и картофель, нарезанный кубиками. Смешайте все, перебейте блендером до однородной массы, добавив сливки и любимые специи. Обжарьте еще несколько грибочков, нарезанных слайсами, украсьте ими суп. Также для украшения и вкуса используйте петрушку и орешки.

Ужин: паста с грибами и шпинатом

Ингредиенты:

Цельнозерновые макароны – 50-70 г

Грибы (шампиньоны, белые, лисички) – 150 г

Шпинат – 50 г

Луковица (небольшая) – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Арахис – 20 г

Соль и перец

Способ приготовления:

Мелко нарежьте чеснок и лук, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте измельченный шпинат и грибы (нарежьте их слайсами или кубиками). Тушите в течение 10 минут, посолите и поперчите. Отварите макароны и добавьте их к овощам. Протушите 2-3 минуты все вместе. Подавайте, посыпав орехами.

Смотрите квиз-шоу «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком каждый четверг в 20:00 в эфире Нового канала!