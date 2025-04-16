Топ-3 рецепта с грибами: завтрак, обед и ужин от Кати Олос

Ведущая проекта Нового канала «Місто і село» поделилась любимыми блюдами, которые подойдут для тех, кто соблюдает пост
Идеальный пасхальный завтрак: простой рецепт от Галицької Діви
16 апреля – День грибов. Этот продукт – лучший друг всех вегетарианцев и людей, соблюдающих пост. Поэтому сегодня есть три рецепта с грибами от ведущей квиз-шоу «Місто і село» (Новый канал) Кати Олос. Она собрала целый рацион на день – завтрак, обед и ужин. Выбирайте блюдо для себя!
Завтрак: овсянка с грибами и тофу
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Нарежьте и обжарьте на сковороде и тофу, посолите и поперчите. Отварите овсянку на воде, добавьте соль по вкусу. Выложите на тарелку кашу, а наверх – грибную смесь. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой и укропом. Наслаждайтесь с салатом из любимых овощей.
Обед: грибной крем-суп
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистой корочки шампиньона и лук. Отварите морковь и картофель, нарезанный кубиками. Смешайте все, перебейте блендером до однородной массы, добавив сливки и любимые специи. Обжарьте еще несколько грибочков, нарезанных слайсами, украсьте ими суп. Также для украшения и вкуса используйте петрушку и орешки.
Ужин: паста с грибами и шпинатом
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Мелко нарежьте чеснок и лук, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте измельченный шпинат и грибы (нарежьте их слайсами или кубиками). Тушите в течение 10 минут, посолите и поперчите. Отварите макароны и добавьте их к овощам. Протушите 2-3 минуты все вместе. Подавайте, посыпав орехами.
Смотрите квиз-шоу «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком каждый четверг в 20:00 в эфире Нового канала!