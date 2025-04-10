«Было стыдно об этом рассказывать»: Катя Олос – о старшем брате, который участвовал в реалити Нового канала

Ведущая проекта «Місто і село», который каждый четверг в 20:00 выходит на Новом канале, припомнила курьезные истории из детства

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10 апреля отмечается Международный день братьев и сестер. И когда же, как ни сегодня, ведущая развлекательного квиз-шоу «Місто і село» на Новом канале Катя Олос решила впервые рассказать о своем родном брате Александре.

– Для меня старший брат – это и мама, и папа. Хотя они у меня тоже есть, и я их очень люблю, но Саша иногда заменял всех. Он всегда был «за меня» и «со мной». Это моя постоянная опора и поддержка, – говорит Катя. – Саша водил меня в школу и детский сад, гулял со мной, воспитывал. Был период, когда у меня не было друзей, и брат брал в свою компанию. Когда у меня все были против актерства, то Саша единственный, кто поддерживал. Брат всегда готовил мне есть. Хотя, скажу честно, иногда ему было лень придумывать что-то прикольное, поэтому однажды он семь месяцев подряд кормил меня яичницей, пока я ею не отравилась, и меня не тошнило. А еще есть смешная история, как брат учил меня плавать. Мы с родителями поехали в Ялту. Саша арендовал катамаран с горкой. Вот мы заплыли за буйки, и он говорит: «Катя, давай, пора учиться плавать, прыгай с катамарана». Мне было очень страшно. Но брат брал «на слабо». И я такая: «Нет! Прыгаю!» Когда вынырнула, то увидела, что брат уже поплыл к берегу. А я за ним, плача. Но так научилась плавать (смеется).

Кстати, Саша Олос – не новичок для аудитории Нового канала, поскольку участвовал в реалити «Екси» и «Кохання на виживання».

– Мне всегда было стыдно об этом рассказывать. Я ему говорила: «Саш, ну ты серьезно? Какое реалити? Санечек, куда ты идешь?» Но его девушки подпушивали эту историю. Впоследствии я поняла, что мой брат делает то, о чем просит женщина. И мне кажется, это прекрасно! – говорит Катя. – Кстати, Саша всегда учил меня быть классной девушкой. Если в его отношениях было что-то не ок, то он рассказывал свое мнение со стороны мужчины. И теперь мне легче строить отношения с парнями.

Включайте свежий выпуск квиз-шоу «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком уже сегодня, 10 апреля, в 20:00 на Новом канале!