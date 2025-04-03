«Мне помогли слова Притулы»: Андрей Черепущак – о публичных выступлениях

Ведущий проектов «Місто і село» и «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале поделился, что до сих пор учится преодолевать страх выхода на большую аудиторию

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В Instagram Андрея Черепущака, также известного по никнейму Галицька Діва, более 350 тысяч подписчиков. Он каждый день выходит в сториз, общается с аудиторией и, кажется, не имеет никаких внутренних зажимов. Более того! Андрей стал ведущим сразу двух весенних премьер на Новом канале – квиз-шоу «Місто і село» и реалити «Мамо, ваш вихід!». Несмотря на это, Андрей говорит, что все еще учится полностью справляться с волнением перед выступлениями на большую аудиторию.

– Я не преодолел этот страх до сих пор. Каждый раз, когда выхожу на публику, меня трясет. До этого могу день не есть. Не знаю, как это преодолеть, – делится Черепущак в YouTube проекте «Розмова». – Волнуюсь, если 20 человек в зале сидит, и если 200. Неважно! Каждый раз борюсь со страхом, комплексами, социофобией. Кстати, раньше я вообще боялся людей. Сейчас позволяю себе быть более раскованным и выходить на большую аудиторию. Но в то же время считаю, что полностью этот страх не исчезнет никогда.

Важным моментом в карьере блогера и телеведущего стала встреча с Сергеем Притулой перед Нацотбором «Евровидения 2025».

– Мы сидели в гримерке. Я очень волновался, трясся, мял листок с текстом в руках. А он так спокойно: «Что с вами?» Говорю ему: «Да немного переживаю». А Сергей сказал золотые слова: «Так а зачем вы это вообще делаете?» И я взял себя в руки, вышел и сделал все, как надо. Очень мне помогли слова Сергея Дмитриевича, – делится Андрей Чедепущак. – А вообще мне нравится послевкусие выступлений. Знаете, все заканчивается, ты садишься, выдыхаешь и думаешь: «Кайф!»

Смотрите квиз-шоу «Місто і село» с Андреем Черепущаком и Екатериной Олос каждый четверг в 20:00 на Новом канале.