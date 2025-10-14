Андрей Черепущак рассказал о том, почему не читает комментарии

Новый каналМамо ваш вихідНовости

«Больше не читаю комментарии»: ведущий «Мамо, ваш вихід!» – о хейте Галицької Діви

Ведущий нового канала Андрей Черепущак признался, почему перестал обращать внимание на критику и рассказал, кто поддержал его в сложный момент

Андрей Черепущак (Галицька Діва) – про хейт на свой адрес

Новый сезон реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» зрители Нового канала увидят уже совсем скоро. Ведь прямо сейчас проходят съемки проекта. Премьерный сезон имел успех и высокие рейтинги, и ведущий не оставил равнодушным никого. Его яркий образ Галицької Діви в халате, с колоритной манерой поведения и специфическими шутками для кого-то стал новым дыханием на украинском телевидении, а кого-то, напротив, возмутил. Андрей Черепущак говорит – реакция части аудитории в комментариях была настолько резкой, что выдержать эмоциональную нагрузку очень сложно.

– Когда вышел первый сезон проекта «Мамо, ваш вихід!», у меня случился стресс. Я не ожидал такого страшного хейта. Первые две недели были очень депрессивными, – делится Андрей Черепущак. – Я понимал, что этот период нужно просто пережить. Большое спасибо Новому каналу, который меня поддерживал со всех сторон: сообщениями, прекрасными словами, была поддержка от руководства до всех-всех. Всем огромное спасибо.

Андрей понял: единственный способ сохранить нервную систему – это перестать впускать в жизнь то, что не имеет смысла.

– Я сделал единственный правильный шаг – больше не читаю комментарии. И мне живется спокойно, прекрасно, я сплю, – признается Андрей. – И даже если из 100 комментариев все 100 будут хейтерские, я об этом не узнаю (смеется).

Ведущий уверен, что не все еще готовы к подобным экспериментам на телевидении. А вот на личной странице в соцсетях у него царит атмосфера любви.

– У меня на странице собрались суперположительные, близкие мне по духу люди, которые меня поддерживают, а я их. Поэтому там нет негатива, – говорит Андрей Черепущак. – А вот когда я вышел на другую, более широкую аудиторию, которая не знает меня, никогда не видела и не воспринимает, их порвало. Психологически это нормально, потому что они не привыкли к такому. Ну, а что поделаешь? Приветствуем во втором сезоне! Придется видеть снова (улыбается).

Следите за анонсами в соцсетях и на сайте Нового канала, чтобы не пропустить новый сезон реалити «Мамо, ваш вихід!» И не забудьте рассказать о нашем проекте вашей маме!

