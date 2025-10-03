Андрей Черепущак об обучении без привилегий: ведущий вспомнил школьные годы

Ведущий Нового канала реалити «Мамо, ваш вихід!», известный как Галицька Діва, накануне Дня учителя признался, спасали ли его от двоек родственные связи

В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. Для ведущего Нового канала Андрея Черепущака этот праздник имеет большое значение, ведь он рос в семье учителей. Казалось бы, кто, как ни внук учительницы и директора школы должен сдавать все на отлично и демонстрировать безупречное поведение. Но соответствовало ли это реальности? Андрей Черепущак накануне праздника вспомнил, какой была его школьная жизнь и помогал ли ему авторитет семьи.

– Я из семьи учителей: мой дедушка – бывший директор школы и учитель физики, бабушка – музыки, а крестная – рисования. Поэтому, конечно, мне говорили, что нельзя позорить семью, «у тебя все учителя, а ты двойку получил», – смеется Андрей Черепущак. – Но сильного контроля, слава Богу, у меня не было. В семье относились к моей учебе с пониманием, ведь что-то мне удавалось, а что-то нет. Например, дедушка знал, что с физикой у меня отношения не очень. Но он всегда говорил: «Зато по гуманитарной части у тебя все прекрасно». Бабушка и дедушка лично меня не учили, потому что работали в другой школе. Но все же дедушка немного помогал с физикой, а с бабушкой я пел, она была счастлива (улыбается).

Атмосфера села делала свое дело – все знали семью Андрея, так что ему было нелегко.

– Несмотря на такую учительскую семью, никакого особого статуса у меня, конечно, не было. Понятно, что мои учителя хорошо знали дедушку и бабушку. Дедушка вообще очень уважаемый человек в селе, к нему и сейчас все прислушиваются, приходят за советами. Был момент, когда он даже баллотировался на председателя сельского совета, поэтому имеет авторитет, – рассказывает Андрей. – Возможно, другие учителя немножко и накручивали оценки, но то, что от меня требовали гораздо больше, чем от других, это сто процентов.

Ведущий признается: родственные связи не обеспечивали легкую школьную жизнь, скорее, наоборот, приучали Андрея к ответственности и дисциплине.

– Помню, даже был один случай, когда мне принципиально не хотели ставить оценку, кажется, по истории, потому что имел какие-то пропуски или что-то не сдал, – вспоминает Андрей Черепущак. – Возможно, таким образом учитель хотел показать, что даже если дедушка – директор школы, все равно надо учиться. И я сам все пересдавал, никто за меня не звонил и не просил.

