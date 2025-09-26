Андрей Черепущак советует, в какой город стоит поехать

Новый каналМамо ваш вихідНовости

«Там даже есть статуя, как в Рио-де-Жанейро»: в какой город советует поехать Андрей Черепущак

Ведущий Нового канала, известный как Галицька Діва, призвал всех посетить Львовскую область

А вы знали, что в Украине есть аналог знаменитой статуи Иисуса Христа из Рио-де-Жанейро? Правда, немного меньше по размеру, но не менее символичный. И стоит он не где-то за морями, а в известном курортном городке Трускавец Львовской области. Именно туда рекомендует поехать ведущий Нового канала Андрей Черепущак. Во Всемирный день туризма, который отмечают 27 сентября, он поделился историями и воспоминаниями из города, где прошло его детство.

– Мое любимое туристическое место в Украине – это прекрасный город-курорт Трускавец! Туда обязательно нужно поехать всем, – советует ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!» Андрей Черепущак. – Но в Трускавце стоит не только хорошо провести время и полюбоваться красивыми местами, но и оздоровиться, выпить «Нафтусі» (самая известная минеральная вода Трускавца – прим. ред.), сходить на разнообразные массажи. Я очень рекомендую! Там даже есть статуя Иисуса Христа, как в Рио-де-Жанейро (улыбается).

Андрей признается: с этим курортным городом связано немало воспоминаний.

– В Трускавце прошло мое детство, я жил там до шестого класса. Помню, что оздоравливаться туда приезжали из всей страны. Было много людей из Донецка и Луганска, потому что тогда в санатории часто отправляли шахтеров и работников разных заводов. В кафе сесть было невозможно, весь парк и бювет были забиты людьми, все пили «Нафтусю». Жизнь процветала, это было просто что-то фантастическое. Но потом с каждым годом, к сожалению, людей приезжало все меньше, – вспоминает Андрей Черепущак. – Но, несмотря на это, для меня Трускавец остается самым родным и лучшим городом. Сейчас он восстанавливается, сюда снова приезжают люди, чтобы отдохнуть и набраться сил. У Трускавца все впереди!

