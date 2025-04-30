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Свекор вместо свекрови: что заставило мужчину защищать невестку

Свекор вместо свекрови: что заставило мужчину защищать невестку

Участницы реалити «Мамо, ваш вихід!» довели до слез астролога-нумеролога

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На этой неделе на реалити Нового канала об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» – уникальный случай. Ведь участие в проекте принимает свекор. Невестка Анастасия – астролог-нумеролог, делит быт с мужем и его отцом Николаем, который после смерти жены переехал к ним из Горловки в Киев. Анастасия откровенно признается: ей жаль свекра, женщина хочет, чтобы у него появились новые знакомства и, возможно, кто-то пришелся ему по душе. На реалити она поделилась трагической историей семьи.

– В 2021 году свекор со свекровью заболели ковидом, у свекрови были слабые легкие, и, к сожалению, она не справилась, – с грустью рассказывает невестка Анастасия. – Сейчас мы забрали свекра к себе в Киев, ему семьдесят лет, но он тот еще живчик. Очень хороший, хозяйственный, и в планке стоит, и на велосипеде ездит. Очень любит внука, каждый день гуляет с ним. Мы со свекром – классная команда. Хочется, чтобы у него появился новый круг знакомств. Может, какая-то импозантная свекровь ему понравится (смеется).

Свекор всячески поддерживает Анастасию, поэтому и согласился на участие в реалити.

– После смерти жены я стал замкнутым, страшно подойти к женщине, чтобы познакомиться с ней, отвык. Мы с супругой прожили вместе 44 года. Моя жена была очень красивая, мастерица во все руки, за что не возьмется – все у нее в руках горит. Очень ее любил, потихоньку отпускаю… Готов открыть сердце хотя бы для общения с другими женщинами. Учтите, я есть в Instagram, – шутит свекор Николай. – Моя невестка – очень хороший человек, мы с ней сразу поладили. Я за нее все готов сделать, обижать ее не дам.

Свекор вместо свекрови: что заставило мужчину защищать невестку

Пришедшие к Анастасии на ревизию свекрови позицию свекра одобрили. А вот Анастасия их ревизию не прошла. За хозяйственность и успешность они сняли ей чуть ли не все звездочки, потому что ужин ее муж привез из ресторана, и она его подала на стол в одноразовой посуде. А по отношению к ней как специалисту в сфере астрологии и нумерологии также возникли сомнения, о чем они сказали прямо, чем довели невестку до слез.

– Не нужно обесценивать чей-то труд! Человек вам дал результат, до этого он должен много лет учиться, чтобы получить какой-то опыт, – возмущается невестка Анастасия на слова свекровей. – Лет пять я наблюдала за другими специалистами в этой сфере, слушала их прогнозы, и мне было интересно, потому что давно уже тоже хотела этим заниматься. Нашла школу, проплатила и решила, что иду учиться. Ну, не нравится свекровям нумерология, и они не верят. Но это не значит, что я не специалист своего дела. Приперлись ко мне домой, все тут перевернули, довели меня до слез. Столько грязи, столько клеветы в свою сторону еще не слышала!

Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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