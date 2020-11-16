Video: Галичина: Леся пересядет на трамвай и выучит новый язык! Анонс 5 выпуска 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новом канале

Смотрите АНОНС Le Маршрутка 2 сезон 5 выпуск онлайн
Новый канал / Lе маршрутка / Галичина: Леся пересядет на трамвай и выучит новый язык! Анонс 5 выпуска 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новом канале
16 ноября

Галичина: Леся пересядет на трамвай и выучит новый язык! Анонс 5 выпуска 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новом канале

Смотрите Le Маршрутка каждую субботу в 12:00 на Новом канале!

Le Маршрутка  – это тревел-исследование Украины от самой Леси Никитюк. Команда объездила все направления родной страны и покажет ее самые красочные уголки. Вы увидите крутые маршруты для путешествий внутри страны, по-новому посмотрите на, казалось бы, давно известные туристические места, побываете на различных фестивалях и «посетите» достопримечательности, закрытые для просмотра. Кроме того, Леся познакомит вас с невероятно талантливыми украинцами, которые живут рядом с нами. Не пропустите!

 

Галичина: Леся пересядет на трамвай и выучит новый язык! Анонс 5 выпуска 2 сезона тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности