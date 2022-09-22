Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

Ведущая закончила съемки в Польше и вернулась в Украину с гуманитарной помощью

Этой осенью Новый канал покажет авторский проект ведущей Леси Никитюк «Le Маршрутка». За восемь эпизодов ведущая познакомит зрителей с невероятными людьми, покажет, как живет страна во время войны. Один из выпусков перенесет зрителей в Польшу, которая приняла больше всего украинских беженцев и передала много помощи. Поляки сделали это и во время съемок проекта.

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– Мы возвращались после съемок в Украину, и у нас в маршрутке было очень много места. Но свято место пусто не бывает – наши друзья из Польши загрузили наш транспорт, чтобы передать гуманитарную помощь, – рассказывает ведущая. – С начала войны ребята организовали гуманитарные склады, принимали и обогревали беженцев, отправляли и продолжают отправлять помощь в Украину.

Третий сезон тревел-проекта будет иметь немного другую концепцию.

– Я бы хотела еще раз напомнить, что программа «Le Маршрутка» была создана, чтобы показать красоту Украины. В первом и втором сезонах мы снимали все области, показывали туристические объекты – программа была направлена на развитие внутреннего туризма, – говорит Леся Никитюк. – К сожалению, оккупант хочет уничтожить нашу землю, он это делает, убивает наших людей. Но самое главное, что я хочу сказать, – врагу нас не сломить, потому что мы – самая сильная нация мира. Какие у нас волонтеры, какие защитники и защитницы – все, кто защищает страну! У нас невероятная сила духа. Поэтому Украина победит!

Смотрите «Le Маршрутку» этой осенью на Новом канале