Новый каналLе маршруткаНовости

Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

Ведущая закончила съемки в Польше и вернулась в Украину с гуманитарной помощью

Этой осенью Новый канал покажет авторский проект ведущей Леси Никитюк «Le Маршрутка». За восемь эпизодов ведущая познакомит зрителей с невероятными людьми, покажет, как живет страна во время войны. Один из выпусков перенесет зрителей в Польшу, которая приняла больше всего украинских беженцев и передала много помощи. Поляки сделали это и во время съемок проекта.

Cейчас смотрят

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

– Мы возвращались после съемок в Украину, и у нас в маршрутке было очень много места. Но свято место пусто не бывает – наши друзья из Польши загрузили наш транспорт, чтобы передать гуманитарную помощь, – рассказывает ведущая. – С начала войны ребята организовали гуманитарные склады, принимали и обогревали беженцев, отправляли и продолжают отправлять помощь в Украину.

Третий сезон тревел-проекта будет иметь немного другую концепцию.

Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

Леся Никитюк – о третьем сезоне «Le Маршрутки»: «Нас не сломить!»

– Я бы хотела еще раз напомнить, что программа «Le Маршрутка» была создана, чтобы показать красоту Украины. В первом и втором сезонах мы снимали все области, показывали туристические объекты – программа была направлена на развитие внутреннего туризма, – говорит Леся Никитюк. – К сожалению, оккупант хочет уничтожить нашу землю, он это делает, убивает наших людей. Но самое главное, что я хочу сказать, – врагу нас не сломить, потому что мы – самая сильная нация мира. Какие у нас волонтеры, какие защитники и защитницы – все, кто защищает страну! У нас невероятная сила духа. Поэтому Украина победит!

Смотрите «Le Маршрутку» этой осенью на Новом канале

маршрутка новости новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь