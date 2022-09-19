Новый каналLе маршруткаНовости

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Ведущая Нового канала попала в Жешув

Два сезона Леся Никитюк показывала красоту Украины и знакомила с нашими интересными соотечественниками в проекте «Le Маршрутка» на Новом канале. Тревел Леди Ле был направлен на популяризацию туризма в Украине. Но сейчас автор и ведущая решила нарушить это правило. Ведь третий сезон, который выйдет этой осенью на Новом канале, о том, как живет Украина и украинцы во время войны – об их силе, мужестве и несгибаемой воле. Впервые на простреленной маршрутке Леся Никитюк пересекла границу и отправилась в ту страну, которая приняла больше всего украинских беженцев – Польшу.

Cейчас смотрят

«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

– Встретила семью из Мариуполя. Они тут уже полгода. История такая, что сердце разрывается, – говорит ведущая. – Когда за границей видишь своих – это улыбки и сразу слезы. Сила духа и несгибаемость. Вера в ВСУ и в победу. И в конце диалога: «Мы очень хотим домой».

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Подписчики ведущей поделились своими историями пребывания за границей.

«Когда мы бежали, дочь в Польше от звука самолета упала на землю и закрыла голову. Хорошо среагировала, будь мы в Украине. Но я плакала после этого еще долго. Даже через пять месяцев как вспоминаю, катятся слезы», – написала женщина.

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Смотрите «Le Маршрутку» этой осенью на Новом канале

новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь