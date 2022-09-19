Леся Никитюк отправилась в Польшу: «История такая, что сердце разрывается»

Ведущая Нового канала попала в Жешув

Два сезона Леся Никитюк показывала красоту Украины и знакомила с нашими интересными соотечественниками в проекте «Le Маршрутка» на Новом канале. Тревел Леди Ле был направлен на популяризацию туризма в Украине. Но сейчас автор и ведущая решила нарушить это правило. Ведь третий сезон, который выйдет этой осенью на Новом канале, о том, как живет Украина и украинцы во время войны – об их силе, мужестве и несгибаемой воле. Впервые на простреленной маршрутке Леся Никитюк пересекла границу и отправилась в ту страну, которая приняла больше всего украинских беженцев – Польшу.

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– Встретила семью из Мариуполя. Они тут уже полгода. История такая, что сердце разрывается, – говорит ведущая. – Когда за границей видишь своих – это улыбки и сразу слезы. Сила духа и несгибаемость. Вера в ВСУ и в победу. И в конце диалога: «Мы очень хотим домой».

Подписчики ведущей поделились своими историями пребывания за границей.

«Когда мы бежали, дочь в Польше от звука самолета упала на землю и закрыла голову. Хорошо среагировала, будь мы в Украине. Но я плакала после этого еще долго. Даже через пять месяцев как вспоминаю, катятся слезы», – написала женщина.

Смотрите «Le Маршрутку» этой осенью на Новом канале