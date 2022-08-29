Леся Никитюк подвезла пса Патрона на работу: «Увидела разминирование своими глазами»

Ведущая Нового канала призывает не пренебрегать минной безопасностью

Два года назад Леся Никитюк в авторском тревел-шоу «Le Маршрутка» показала уникальность Черниговской области: кружева на старых домах, удивительные болота и душевность украинцев. В третьем сезоне Леди Ле тоже отправилась на Черниговщину. Правда, сейчас ведущая Нового канала хочет показать не только красоту региона, но и то, как он пострадал от рук рашистов.

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– Сегодня своими глазами видела процесс разминирования, – рассказала Леся. – Так что навсегда запомните виды мин. И никогда, никогда их не трогайте! И вообще, в лесах, где были боевые действия или оккупация, не лазайте.

А еще звезда Нового канала познакомилась с самым известным псом ГСЧС, который помогает разминировать Черниговскую область – джек-рассел-терьером по имени Патрон. О нем она подробно расскажет в проекте.

– Хочу поблагодарить все пиротехнические подразделения Украины за то, что очищают нашу землю от вражеских взрывоопасных предметов, которых сейчас очень много. А особенная благодарность саперам Черниговщины! Пусть Бог вас бережет! – подчеркнула ведущая.

Смотрите третий сезон «Le Маршрутки» этой осенью на Новом канале.

О проекте

Вместе с неизменным водителем Богданом Богдановичем харизматичная путешественница Леди Ле отправится в живописные уголки Украины, а еще покажет места, которые пострадали от российской агрессии. Желтый «Богданчик», отремонтированный после обстрелов, заедет в Славутич, Киев, Хмельницкий, Мотыжин, Львов и другие города. Среди ужасов и боли, потерь и слез известная своим оптимизмом ведущая найдет добро, силу и покажет несокрушимость украинцев. По хорошей традиции, на всем пути путешественники будут встречать интересных попутчиков, среди которых – даже Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.