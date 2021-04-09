Как сделать идеальные сырники: лайфхак от Леси Никитюк
Ведущая Нового канала готовит блюдо без яиц и по особой методике
Сырники – едва ли не самый распространенный вариант завтрака. Но они то разваливаются, то слишком «забитые», то кривые и некрасивые. А так хочется сделать сырники, как в ресторане. Ведущая шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк рассказала, как готовит это блюдо. Чтобы сырники вышли идеальными, она пользуется несколькими секретами.
– Мои сырники – без яйца вообще, но не разваливаются, – говорит Никитюк. – Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Но есть еще и особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник. Да что тут говорить? Надо пробовать!
Ингредиенты:
– 500 г творога;
– 1 банан;
– 2 ст. л. муки;
– 1 ст. л. сахара,
– кокосовое (или сливочное) масло.
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Способ приготовления:
- Отжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости.
- Замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара.
- Формируем сырники с помощью стакана и жарим до золотистой корочки. Леся Никитюк советует использовать для жарки кокосовое масло. Но можно заменить его сливочным.
Вкусного вам кофе выходного дня и идеальных сырников!