Леся Никитюк описала свой идеал мужчины

Какими качествами можно покорить ведущую «Хто зверху?» и «Le Маршрутки»?

Последний месяц ведущей Нового канала Лесе Никитюк все чаще пророчат роль героини «Холостячки». Чем не идеальная кандидатура? Умница, красавица, спортсменка, хорошо зарабатывает и обладает прекрасным чувством юмора. А какой парень сможет пленить сердце Леди Ле?

– Для меня идеальный мужчина – проще простого, – призналась в интервью Дмитрию Гордону ведущая. – Мой папа очень классный, простой человек, сварщик высшего разряда. Он настоящий мужчина. Для мамы всегда был партнером. Если мама чистила картошку, он ее жарил. Знаете, есть такое, что мужчину нужно попросить что-то сделать, заранее дать задачу, все расписать. А он сам всегда подключается. И просто дополняет маму. Умеет все: просверлить, прибить, сделать разводку. Он был электриком. Папа – хозяин. Наверное, он и есть тот идеал мужчины.

Вот только простым парням сейчас сложно познакомиться с ведущей.

– Насколько бы спокойно я ни общалась при знакомстве, ко мне уже относятся по-другому, – делится она. – Например, подходят: «Леся Ивановна, можно с вами сфотографироваться»? Или: «Прошу прощения, можно фотографию»? И ты стоишь такая с надеждой. А он говорит: «Для тещи, жены или детей».

Также Леся Никитюк призналась, влюблена ли сейчас.

– Сердце еще не перегорело, – заинтриговала ведущая Нового канала.

Кому принадлежит сердце звезды, она раскрывать не стала.

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