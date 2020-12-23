Ограбление Леси Никитюк: чем все закончилось?

Напомним, в Черниговской области транспорт звезды обчистили

Восьмой эпизод тревел-шоу «Le Маршрутка» начался со скандала. Ведущая Нового канала Леся Никитюк и водитель Богдан Богданович проснулись в открытой маршрутке и обнаружили, что их вещи разбросаны по транспорту. Звезда заподозрила, что их обворовали.

– Как так можно было уснуть, чтобы не слышать воров? – удивлялась она. – Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, его через поле тянули? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но первым делом вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать.

Без важных для современного человека гаджетов Леся Никитюк пыталась отыскать Нежин. Ведущая мечтала полакомиться там легендарными огурцами. По дороге путешественники встречали удивительных попутчиков и попадали в разные дорожные приключения. В финале их остановила полиция.

– Мы вас разыскиваем по всей области, – заявили правоохранители. – А вы ездите непонятно где. Ваши вещи давно нашли.

Полицейские все вернули Лесе Никитюк и Богдану. И хотя ведущей так и не удалось попасть в Нежин, попробовать легендарные огурцы она все же смогла. Ими звезду угостили правоохранители.

Посмотреть, как все было, можно в «Le Маршрутке» на сайте Нового канала.

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