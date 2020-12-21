Леся Нікітюк з’їла пакет: «Це геніальний винахід»

Леся Никитюк съела пакет: «Это гениальное изобретение»
Ведущая Нового канала попробовала на вкус упаковку, которая может спасти планету
Украинцы часто недооценивают своих соотечественников. Кажется, у нас ничего хорошего не происходит. Вон рубежом запускают машины в космос и разрабатывают роботов. А у нас наука стоит на месте. На самом деле, мы многого не знаем. Так, Леся Никитюк, путешествуя на своей «Le Маршрутке» по Украине, удивила Новый канал необычным изобретением. Она познакомилась с учеными, которые разработали пакеты, которые можно есть. Ведущая попробовала упаковку на вкус.
– Впервые в жизни ела пакет. От него тебе не будет вреда, – делится впечатлениями Леся Никитюк. – Жуешь, а он тает во рту. Это гениальное изобретение. Природа так страдает от полиэтилена: рыба задыхается, черепахи умирают, потому что глотают пакеты вместо еды. А теперь представьте, гуляешь в лесу, достал яичко, сам его съел. Пакет выбросил. Им может ежик пообедать, и ему от этого ничего не будет.
Эта упаковка полностью натуральная. В отличие от своих искусственных родственников, которые разлагаются за сотни лет, ей нужен всего месяц, чтобы полностью сгнить.
– В составе пакета есть кукуруза, – рассказывает доцент кафедры технологии питания Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк. – Изобрели мы его совершенно случайно. Когда работали в лаборатории с пищевыми продуктами, их раствор разлился на столе. За ночь он высох, и мы увидели пленочку. Решили эту пленочку сделать больше и склеить ее. Вот так и придумали упаковку.
Он выдерживает до 4 кг веса. И может стать отличной альтернативой стандартным пакетам, которые загрязняют планету.
Посмотреть на гениальное изобретение можно в «Le Маршрутке» на сайте Нового канала.
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