Лесю Никитюк обокрали в Черниговской области

Вынесли телевизор, холодильник и даже сервант

Отправляясь в путешествие, никто из туристов не рассчитывает стать жертвой ограбления. Но в пути случаются разные ситуации. Иногда и не самые приятные. Даже звездный статус не защищает от воров. Не помог он и Лесе Никитюк, когда Новый канал отправил ее на «Le Маршрутке» исследовать Черниговскую область. Ведущая с водителем остановились отдохнуть в «Богдане» около поля и осталась без вещей.

– Как так можно было уснуть, чтобы не слышать воров? – удивилась Леся. – Грабители забрали турецкие коврики, югославский костюм, вынесли холодильник, телевизор, микроволновку, вытяжку. Не понимаю, кому нужен был сервант? Они что, через поле его тащили? Из всех дорогих вазонов забрали рододендрон. Но первым делом вытащили телефоны и навигатор. Теперь буду все страховать.

Как без навигатора Леся Никитюк будет путешествовать по Черниговской области – узнаете в «Le Маршрутке» в субботу в 12:00 на Новом канале. Кстати, транспорт звезды обворовывают не впервые. Несколько лет назад в канун Нового года в машине Леси Никитюк разбили стекло и вытащили все подарки, которые ведущая приготовила близким. Чтобы не ехать к друзьям и семье с пустыми руками, пришлось срочно покупать новые. А еще Лесе влетела в копеечку замена стекла в автомобиле.

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