5 туристичних локацій на Закарпатті від Лесі Нікітюк

Ведущая раскрыла места, где можно полюбоваться красотами, вдоволь поплавать, подлечиться и покайфовать

Мистический регион Закарпатья так и манит туристов красотой гор и самобытной культурой. Заехала туда на своей «Le Маршрутке» и ведущая Нового канала Леся Никитюк, чтобы познакомить украинцев с этим регионом. Что она советует там посмотреть – читайте в нашем материале.

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Заглянуть в мифический глаз Карпат

В Закарпатской области среди вершин спряталось окутанное легендами озеро Синевир, которое называют Морским оком Карпат. Одна из историй гласит, что водоем наполнила своими слезами молодая девушка по имени Синь.

– Это самое большое горное озеро в Украине, – рассказывает Леся Никитюк. – Купаться, ловить рыбу или гонять на моторных лодках тут запрещено, ведь это заповедная зона. Люди, которые живут рядом, пьют воду, просто набирая из озера. Чтобы не загрязнять водоем, передвигаются на нем только на деревянном плоте.

Летом озеро практически не прогревается. А зимой, даже когда замерзает, выглядит фантастически.

Проникнуться мишками

Еще одна изюминка Закарпатья – Реабилитационный центр для бурых медведей возле села Синевирская поляна.

– Животные, которых сюда привозят, пострадали от рук людей. Они никогда не жили на воле и не смогут там выжить, – делится ведущая. – Здесь им создали полудикие условия. У заповедника большая территория в 12 га, есть целый кусок собственного леса. Звери тут гуляют, собираются в компании, дерутся за еду, а зимой, как и полагается настоящим медведям, впадают в спячку.

Оказаться в Средневековье

В Украине не так много осталось архитектурных строений, которые помнят рыцарей. Но замок Сент-Миклош в пгт. Чинадиево помнит и их, и казаков. Правда, еще 20 лет назад туристы сюда даже не заглядывали, ведь в древнем строении была свалка.

– Почти все замки в Украине, а их около 3000, в ужасном состоянии, – грустит Леся Никитюк. – В них не то что жить нельзя, рядом стоять опасно. И этот был таким же.

Усилиями художника Иосифа Бартоша, благотворителей и туристов замок постепенно возрождается из руин. И теперь может радовать путешественников.

Представить себя на море

Известный курорт Солотвино ежегодно принимает толпы туристов.

– Кто-то приезжает просто отдохнуть, а кто-то – подлечиться, – говорит ведущая. – Например, в соляных комнатах люди лечат болезни дыхательных путей. Работает это так: в закрытую комнату через трубу подается раствор кислорода и соли. И ты сидишь, кайфуешь, покрываешься соляной коркой.

Также здесь плавают в соляных озерах и просто отдыхают душой.

Оказаться в горном Провансе

Весной туристы спешат на Закарпатье, чтобы успеть полюбоваться цветением крокусов и сакур, а летом поджидают, когда вблизи города Перечин зацветет лавандовая гора.

– Несколько лет назад лаванда не смогла бы тут расти, потому что зимы были суровыми для этого растения, – улыбается Леся Никитюк. – Сейчас климат меняется и становится мягче, и лаванда может пережить зиму.

Теперь сюда едут летом за красивыми фото и ароматом цветов.

Какими еще местами удивит Леся Никитюк – смотрите в «Le Маршрутке» в субботу в 12:00 на Новом канале.

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