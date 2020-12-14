Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях

Ведущая рассказала, как в ее семье сбывались предсказания

Традиционно в праздник Андрея Первозванного девушки пытались узнать свою судьбу. Его приход на Руси открывал цикл зимних девичьих гаданий, которые продолжались до 19 января. Считалось, что этот зимний период полон мистики. Поэтому девушки пытались выведать имя суженого и день свадьбы. Новый канал узнал у ведущей «Le Маршрутки» Леси Никитюк, приходилось ли ей гадать.

– В юности я гадала, – вспомнила Леди Ле. – Есть рабочее гадание. На ночь ставишь стакан с водой, а сверху кладешь соломинку, как мост. Во сне видишь человека, который переводит тебя через мост. Мне снились люди, с которыми я потом знакомилась вживую.

Было еще одно судьбоносное предсказание в жизни семьи Леси Никитюк.

– Маме Кэт было лет 16, когда они с подружками гадали на Андрея. По условиям, нужно было испечь пирог и дать его съесть собаке. Все пироги выкладывали перед псом, и чью выпечку он съедал первой, та и должна была выйти замуж раньше остальных. Мама вышла замуж последней из подруг. Собака ее девятый пирог просто не осилила, – смеется ведущая.

Кстати, в выпуске «Le Маршрутки» из Закарпатья Леся Никитюк искала мистику в горах. Она попыталась найти цветок папоротника. Но местные отговорили ее от этой затеи. Что ждет ведущую в следующем выпуске – смотрите в субботу в 12:00 на Новом канале.

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