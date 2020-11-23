5 удивительных мест на Галичине от Леси Никитюк

Звезда Нового канала советует побывать там каждому украинцу

Путешествия Леси Никитюк по Украине продолжаются. Теперь ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) побывала на Галичине. И отыскала там удивительные достопримечательности. Вы тоже можете отправиться по следам Леди Ле. Для этого держите курс на Западную Украину.

Вулкан около Карпат

Будете ехать в горы – обязательно посетите село Старуня, которое расположилось в 38 километрах от Ивано-Франковска. Здесь вы найдете памятники природы, аналогов которым нет в Европе.

Трамвай, в котором ехала Леся Никитюк, сошел с путей

– Это уникальная местность, – рассказывает Леся Никитюк. – Огромная сейсмически активная зона, где можно встретить грязевые вулканы и кратеры с нефтью. Выглядят они, как лужи. Но их глубина – несколько метров. Таких кратеров здесь почти 20. Каждый из них возник благодаря землетрясениям, которые происходили по всему миру.

Санная трасса

Если вы скучаете по снегу и мечтаете прокатиться на санках в любое время года, тогда держите путь в город Кременец Тернопольской области. Тут есть санно-бобслейная трасса длиной в один километр. На трассе тренируются профессиональные спортсмены, но и простые туристы могут прокатиться.

Леся Никитюк накормит украинцев аутентичными деликатесами

– Ездить на санях без снега – это просто «вау», – делится впечатлениями ведущая Нового канала. – Очень круто. Правда, есть риск, что единственная такая трасса в Украине может развалиться. Но в наших силах помочь ей. Нужно приезжать сюда и кататься. Для туристов есть специальный отрезок. Один спуск стоит всего 60 грн. И каждый из них – инвестиция в сохранение трассы.

Карпатский трамвайчик

В селе Выгода Ивано-Франковской области, вдоль реки Лизунка неспешно катится милый узкоколейный трамвайчик. В XIX веке такие локомотивы возили древесину. Потом они стали нерентабельными, и их упразднили. Но в начале XXI века Выгодская узкоколейка возобновила свою работу и теперь возит не только дерево, но и туристов.

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– Маршрут имеет протяженность 13 километров. Трамвай проезжает его за четыре часа, – говорит Леся Никитюк. – Пешком этот отрезок можно пройти быстрее, но как же романтично прокатиться по узкоколейке.

Храм святой Анны

Город Борислав Львовской области – украинская христианская Мекка. С виду – обычная церковь, а вот внутри…

– В этом храме есть мощи 760 святых, – удивляет Леся Никитюк. – Святой Николай, святая Екатерина, мощи 12-ти апостолов. И почти все их привезли из Ватикана.

Средневековая таможня

Недалеко от города Борислав во Львовской области высятся удивительные скалы. Это не просто памятник природы.

– С первого взгляда кажется, что это обычные скалы посреди леса, – вспоминает ведущая. – Но когда-то здесь была крепость, важнейший пограничный пункт Украины и таможня.

Сейчас от крепости остались только скалы, но понять всю мощь строения в период ее расцвета можно с помощью виртуальной экскурсии.

Какие еще открытия ждут Лесю Никитюк во время путешествий на «Le Маршрутке» – смотрите каждую субботу в 12:00 на Новом канале.