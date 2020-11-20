Трамвай, в котором ехала Леся Никитюк, сошел с путей

К счастью, никто не пострадал

Во время поездок на «Le Маршрутке» (Новый канал) по Украине Леся Никитюк попадает в разные приключения. Однажды у маршрутки отказали тормоза, а еще как-то Леся чуть не утонула в болоте. На Галичине с ней тоже приключилась неприятность. Ведущая Нового канала решила прокатиться на раритетном Карпатском трамвайчике, не зная, что ее ждет в пути.

– Маршрут имеет протяженность 13 километров. Трамвай проезжает его за четыре часа, – рассказывает Леся Никитюк. – Пешком этот отрезок можно пройти быстрее, но как же романтично прокатиться по узкоколейке.

Во время поездки случилось непредвиденное – уличный транспорт сошел с рельсов.

– Я это почувствовала, – говорит ведущая. – Думала, что у нас только маршрутка ломается, а тут еще и трамваи со мной летят мимо путей.

Из-за того, что он едет медленно, никто из пассажиров не пострадал. Только пришлось прервать экскурсию и подождать около вагона, пока транспорт поставят обратно на рельсы. А после… продолжить наслаждаться красивыми видами из окон карпатского трамвайчика.

Какие еще приключения ждут Лесю Никитюк – смотрите в субботу в 12:00 в «Le Маршрутке» на Новом канале.

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