10 тысяч долларов за килограмм: Леся Никитюк показала, как нелегально добывают янтарь

Путешествуя на «Le Маршрутке» по Волыни, ведущая Нового канала наткнулась на клондайк, где вымывают ценный камень

О том, что в Украине большие запасы янтаря, знают все. А вот масштабы незаконной добычи камня точно неизвестны. Говорят, что 95% всего янтаря, который вывозят из страны, – нелегального происхождения. И добывают его под прикрытием мафии. Людям с телекамерами на такие клондайки попасть можно только с правоохранителями во время ареста копателей. Но благодаря ведущей «Le Маршрутки» Лесе Никитюк Новый канал смог показать, как нелегально вымывают янтарь.

– Сначала старатели прорывают канал от ближайшего водоема, затем ставят помпу, которая подает воду под давлением, – рассказывает ведущая. – Струя воды настолько мощная, что образует глубокую лунку. Длиннющим шестом старатели начинают ковырять лунку в поисках янтаря. Камень легче воды, поэтому он просто всплывает на поверхность, а собирают его обычными сачками.

Если повезет, то за работу можно немало заработать, а можно и попасть за решетку.

– В 2014 году за килограмм янтаря большей фракции платили 10 тысяч долларов, – вспоминает местный старатель. – Сейчас – 1-2 тысячи. Мыть янтарь опасно. Может приехать полиция и арестовать, потому что это делается незаконно. Но моем, потому что с детства привыкли к этой работе, и больше ничего не умеем.

Во время съемок старатели тоже намыли ценного камня, аж на… 55 долларов.

– Стоит ли того такой риск? Можно ничего и не найти. Мне в этой ситуации очень жаль природу, – грустит Леся Никитюк. – Пейзаж на клондайке не то что ужасный. Такое ощущение, что там все разбомбили. Как будто находишься на мертвой планете, где нет жизни – только кратеры и пустыня. Такой метод нелегальной добычи буквально уничтожает природу. Еще долгие годы ничего не сможет прорасти на этой земле.

Какие еще опасные встречи ждут Лесю Никитюк – смотрите в «Le Маршрутке» каждую субботу в 12:00 на Новом канале

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