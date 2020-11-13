Леся Никитюк накормит украинцев аутентичными деликатесами

Ведущая Нового канала выпустила боксы со вкусностями

Пока мы увлекаемся изысканностью итальянской кухни, поем дифирамбы французском деликатесам и «охотимся» за испанским хамоном – у нас под носом скрываются настоящие кулинарные сокровища. Их каждый раз находит Леся Никитюк, когда путешествует на своей «Le Маршрутке». Новый канал не может передать через экран вкус этих блюд, поэтому Леся Ивановна собрала их вместе и готова радовать ими украинцев.

– Я объездила много стран, и уже два года исследую Украину, – рассказывает историю создания бокса Леся. – Мы с командой сняли много классных мест, и везде меня угощали разными вкусностями. Хочу сказать: не единым борщом и варениками славится наша страна. В боксе мы собрали все аутентичные топовые деликатесы, о которых мало кто знает. Например, арбузный мед, который делают в Херсонской области еще с древних времен, но, уверена, многие его не пробовали.

Какими еще деликатесами порадует фанов Леся?

– Украинский хамон – мацик, мед от Богданыча (водителя Le Маршрутки, – прим.ред.) – у него большая пасека, паштет из улиток, черный чеснок, брынза, лавандовый чай, зиньковская колбаса от тети Вали, сырный конык, сало мангалицы, – делится ведущая. – Мангалица – это такая волосатая, очень смешная свинья. Эти животные живут в Закарпатье, и их сало содержит значительно меньше холестерина, чем обычное.

Какие еще открытия ждут Лесю Никитюк во время путешествий по Украине – смотрите в «Le Маршрутке» каждую субботу в 12:00 на Новом канале

В тему:

3 крутых туристических места в Днепропетровской области от Леси Никитюк

Леся Никитюк нашла на Волыни деликатес из Саргассового моря