3 крутых туристических места в Днепропетровской области от Леси Никитюк

Ради изучения двух из них придется опуститься на самое дно

Днепропетровскую область редко рассматривают в качестве направления для отдыха. Ну что можно делать в промышленном регионе среди карьеров, шахт и множества заводов? Изучать их! Индустриальный туризм пока в диковинку для украинцев. Но европейские отдыхающие, которые и повидали красоты Рима, и понежились на Лазурном берегу, любят этот вид туризма. Где еще можно увидеть, как рождается металл? Ведущая Нового канала Леся Никитюк на «Le Маршрутке» побывала в Днепропетровской области и нашла три фантастических места, которые она рекомендует увидеть своими глазами.

Самая глубокая шахта Европы

Шахта «Гвардейская» в Кривом Роге поражает своими масштабами. Она уходит под землю на глубину 1430 метров. Здесь горняки добывают железную руду. И так они делают уже больше 50 лет. Увидеть, как бурят породу, можно собственными глазами. В шахту водят экскурсии. Но если вы боитесь спускаться под землю, вам покажут ее наземную часть.

– Первое «развлечение» в шахте – лифт. Его правильно называть клеть, – рассказывает Леся Никитюк. – У него только две стены. А с других боков – сырая земля. На скорости три километра в час успеваешь рассмотреть горизонт – так называют этажи, где делают проходы и добывают руду. Хорошо, что в ту бездну спускаешься не одна.

Черное озеро

Если бы Гоголь жил в наше время, он бы точно не обошел вниманием этот водоем. Это поистине магическое место. Черное озеро привлекает своей водой цвета кофе не только туристов, но и ученых, которые до сих пор бьются над разгадкой его тайны. Почему вода здесь такого цвета, точно никто ответить не может.

– У воды нет запаха. Ни хорошего, ни плохого, – говорит ведущая Нового канала. – По вкусу она соленая. Казалось, что туда набросали много соды. Еще у нее немного мыльный привкус.

Подводный музей

Настоящее подводное царство скрывается на дне Новониколаевского карьера. Там местные дайверы опустили на дно разные арт-объекты, создав уникальный музей. Правда, даже в теплое время года вода здесь плохо прогревается.

– Очень интересно на все это посмотреть. Единственное, хотелось бы нырять туда с кипятильником, – смеется Леся Никитюк. – Потому что водоем очень холодный.

Какие уникальные места найдет Леся Никитюк в других областях – смотрите каждую субботу в 12:00 в «Le Маршрутке» на Новом канале.

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