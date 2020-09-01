Первое сентября для ведущей Нового канала не просто праздник

Представляете Лесю Никитюк в строгой юбке-карандаш с гулькой на голове, которая ведет родительские собрания? Мы сейчас не описываем очередной костюм к конкурсу на шоу «Хто зверху?» (Новый канал), а показываем альтернативную реальность. Первое сентября для Леси Никитюк – своего рода профессиональный праздник. Должно было быть таким. Она бы не колесила на «Le маршрутке» из города в город, а бегала бы среди воспитанников с охапками цветов на празднике Дня знаний и пускала слезу под стишки детей. По зову души – веселая ведущая, а по образованию – воспитательница детского сада.

– Я хотела учиться в столице. Но это была недостижимая мечта для девушки из Хмельницкого – поступить в вуз в Киеве, – признается Леся Никитюк. – Я пошла в педагогическую академию, потому что мы с родителями рассуждали так: если я не поступлю на бюджет, то вариант платного обучения в академии мы можем потянуть финансово. Обучение в других заведениях оплатить не смогли бы.

После окончания академии Лесина мечта учиться в столице осуществилась. Правда, получала знания она уже не в университете, а прямо на съемочной площадке. Диплом педагога ей так и не пригодился. Разве что выручают знания детской психологии, когда ведущей на съемках тревел-шоу «Lе Маршрутки» (премьера уже этой осенью) не дают прохода юные поклонники.