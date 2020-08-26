Леся Никитюк объявила об окончании съемок «Le Маршрутки»

Трогательный пост, посвященный завершению съемочного процесса тревел-шоу, ведущая выложила в своем Instagram

– Боже!!! Когда уже эти съёмки закончатся!!! А когда съёмки заканчиваются, думаешь, а что же дальше.. А дальше МОНТАЖ, – делится Леся со своими подписчиками. – Как вы поняли, мы закончили съемки тревел-шоу «Le Маршрутка» 2-й сезон.

В длинном посте Леди Ле призналась в любви зрителям, благодаря которым второй сезон шоу состоялся в принципе, поблагодарила людей, которые им встречались в разных уголках Украины, за их хлебосольность, и команду «Le Маршрутки», которая вместе с ней прошла этот непростой, но очень эмоциональный и интересный путь:

– Друзья вы даже не представляете, как круто нас встречали люди во всех областях Украины, где мы снимали… Просто «ломились столы» от украинских деликатесов ???? А это вери делишес, – делится впечатлениями Леся. – Благодаря этой программе я узнала о таких интересных местах, о которых даже не слышала (вы же видите фотки), а в программе таких мест будет еще больше!

В нашей стране все прекрасно: горы, озера, каньоны, море, карьеры, даже ЯМЫ ????, а самое главное – ЛЮДИ! Если бы вы не смотрели 1-й сезон «Le Маршрутки», и не было бы таких хороших рейтингов, мы не снимали бы 2-й сезон! Поэтому спасибо всем ❤️. А еще я самая счастливая ведущая, у меня клевая команда! Уверена, мы сняли еще один классный сезон, потому что все любим свою работу и Украину, а она полюбила нас ❤️.

Что ж, остается запастись терпением! Совсем скоро – осенью 2020 – мы увидим второй сезон тревел-шоу «Le Маршрутка» на Новом канале, в котором Леся Никитюк с командой откроют такие живописные уникальные уголки Украины, о существовании которых вы даже не подозревали!

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