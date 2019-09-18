Смотри онлайн Improv Live Show 4 выпуск 18.09.2019! В этом шоу нет ничего невозможного: Владимир Шумко научится делать батман фондю, а Василий Вирастюк вернет в магазин балетную пачку. Меловин попытается подкупить работника рыбнадзора и преуспеет! Не пропусти все самое интересное – нажимай на «плей» прямо сейчас.

В этом выпуске Владимир Шумко превратится в легкую грациозную балерину. Они вместе с Романом Мищеряковым разыграют на сцене историю знакомства звездой пары – Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Почему им пришлось сбежать, чтобы покупаться в море? Узнай в 4 выпуске Improv Live Show от 18.09.2019.

Improv Live Show 3 выпуск смотреть онлайн