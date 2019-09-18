Video: Василий Вирастюк возвращает балетную пачку. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4

Смотреть онлайн Improv Live Show выпуск 4 от 18.09.2019. Импрув лив шоу 2019
Новый канал / Improv Live Show / Сезон 1 / Василий Вирастюк возвращает балетную пачку. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4
18 сентября

Василий Вирастюк возвращает балетную пачку. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4

Смотри онлайн Improv Live Show 4 выпуск 18.09.2019! В этом шоу нет ничего невозможного: Владимир Шумко научится делать батман фондю, а Василий Вирастюк вернет в магазин балетную пачку. Меловин попытается подкупить работника рыбнадзора и преуспеет! Не пропусти все самое интересное – нажимай на «плей» прямо сейчас.

В этом выпуске Владимир Шумко превратится в легкую грациозную балерину. Они вместе с Романом Мищеряковым разыграют на сцене историю знакомства звездой пары – Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Почему им пришлось сбежать, чтобы покупаться в море? Узнай в 4 выпуске Improv Live Show от 18.09.2019.

Improv Live Show 3 выпуск смотреть онлайн

Василий Вирастюк возвращает балетную пачку. Improv Live Show. Сезон 1. Выпуск 4
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности