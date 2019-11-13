Смотри онлайн Improv Live Show 12 выпуск от 13.11.2019 на Новом канале! Александр Степаненко и Владимир Шумко сойдутся в дуэли. Оружием станут две палки колбасы и сливки. Ваши ставки, господа?

Заходит как-то пират в украинскую гамбургерную, заказывает пельмени, пунш и гренадин. Так начинается история знакомства Зидана и простой поварихи Полины. Почему отец девушки выступает резко против ее избранника? Что произошло в сауне под названием «Раввин»? Ведущий позовет в студию гармониста, который видел все. Не пропусти историю с интригующим концом в 12 выпуске Improv Live Show!

Improv Live Show 11 выпуск смотреть онлайн