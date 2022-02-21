21 февраля

Они вернуться сильнее, краше, наглее… Анонс Improv Live Show 3 сезон на Новом канале

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.

Во втором сезоне ведущим стал любимец зрителей Нового канала харизматичный Александр Педан. Он присоединился к импровизаторам не только в роли модератора, но и вместе с ними и звездами участвовал в импровизациях.

Смотрите премьеру 3 сезона Improv Live Show 10 марта в 21:00 на Новом канале

Новости проекта
Новости проекта
«Не знала, как открыть капот»: Соня Плакидюк – о первом опыте вождения авто
21 февраля
Вешалка и бокал для просекко: что носит в сумочке Оля Цыбульская
18 февраля
Участник «Пары на миллион» поджег себя, чтобы впечатлить Лесю Никитюк
18 февраля
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь