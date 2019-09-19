Смотрите 4 выпуск Improve Live Show 1 сезона в среду в 21:00 на Новом канале.

«Improv Live Show» – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.