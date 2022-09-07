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«Задача – держать себя в форме»: ради какой мечты старается Александр Педан

«Задача – держать себя в форме»: ради какой мечты старается Александр Педан

Ведущий проекта Improv Live Show, новый сезон которого уже этой осенью покажет Новый канал, рассказал о самом экстремальном виде спорта, который он пробовал, и о заветной мечте

Главный экстремал и активист Нового канала Александр Педан – пример для многих. Чуть ли не ежедневно звезда публикует сторис с пробежек, спортивных игр и прогулок с 5-летним сыном. Но это «цветочки» по сравнению с тем, какие активности пробовал Педан, и тем, о чем он мечтает.

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«Задача – держать себя в форме»: ради какой мечты старается Александр Педан

– Самый экстремальный вид спорта, который пробовал, – парашютный, – говорит телеведущий. – У меня три прыжка. Мне очень понравилось, но я не пошел дальше учиться, потому что понял, что подсяду на него. Когда ты начинаешь прыгать очень много, то бывают разные случаи. Кстати, во время моего первого прыжка, который мы снимали в «Підйомі», я приземлился нормально, а вот режиссер сломал ногу. Теперь понимаю, что у меня двое детей, и нужно за них отвечать.

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«Задача – держать себя в форме»: ради какой мечты старается Александр Педан

В арсенале Педана – более 30 видов спорта. Знаменитость обожает пробовать что-нибудь новое и ставит себе спортивные цели.

– Я хочу профессионально позаниматься фри-дайвингом, – делится Александр. – Прокачать скилы, потому что мне это и для серфинга будет полезно. И, к слову, в Украине в бассейне очень классно тренируют.

Одна из самых больших, кроме победы Украины в войне, конечно, – мечта ведущего Нового канала полететь в космос!

– Это та мечта, от которой не откажусь. Я ее не забываю, – признается Педан. – В последнее время билеты все дешевеют. И у меня есть задача – держать себя в тонусе, в форме, чтобы, например, в 50 я мог спокойно полететь в космос.

Новый сезон развлекательного проекта Improv Live Show, снятого осенью 2021 года, Новый канал покажет этой осенью!

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