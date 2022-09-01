«Дочка стала студенткой»: Александр Педан рассказал, куда поступила его Лера

Ведущий Нового канала поделился эксклюзивными подробностями о вузе и специальности дочери

Летом общественный деятель и ведущий проекта Improv Live Show, который покажет Новый канал, Александр Педан вместе со своей 17-летней Лерой показывали образовательный тревел «УніверCheck». В проекте звездный папа с дочерью путешествовали по Украине и инспектировали университеты. Все для того, чтобы помочь Валерии и другим абитуриентам определиться с вузом и специальностью. Проект закончился, осень началась, самое время раскрыть все карты!

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– Поздравляю всех с 1 сентября, с Днем знаний, с началом нового учебного года! Даже не верится, но в этом году Лера в школу уже не идет. Можете поздравить нас, потому что дочь стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове, специальность – «социология», – поделился Александр Педан. – Я считаю, что это один из самых современных и прогрессивных университетов нашей страны. Мы объехали всю Украину в поисках универа для Леры. Она увидела 12 разных вузов. Когда были во Львове и «под микроскопом» рассматривали Львовскую Политехнику, заехали в УКУ. Когда встал выбор, мы еще раз посетили этот вуз, и дочь поняла, что он для нее. Горжусь своей Лерой, которая, во-первых, этот период прошла сама, а во-вторых, выбрала университет именно в Украине. Для нас приоритетно учиться здесь. В нашей стране лучшее образование, и важно, чтобы украинские дети его получили и потом работали, восстанавливали и строили самое лучшее государство.

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Педан признается, что счастлив за дочь. Но не скрывает волнения и родительской грусти.

– Я считаю себя до сих пор молодым отцом, – смеется Александр. – Но немного шокирован, потому что помню, как Лера шла в первый класс, и вот она уже поступила в университет. Плюс, теперь станет жить в общежитии УКУ во Львове. Конечно, мы будем видеться, ведь не так далеко. Но все равно это начало самостоятельной жизни. Мы с женой даже по-белому завидуем, потому что у нее сейчас будут самые лучшие студенческие годы, общение, знакомства.

Александр Педан настраивает дочь на насыщенный учебный год. И того же желает всей украинской молодежи и детям!

– Безусловно, надеюсь, что будет возможность учиться офлайн и получать все, что дают в школах и университетах, не только через гаджеты, – говорит ведущий Improv Live Show (Новый канал). – Уважаемые дети, студенты! Ваш труд в школах и университетах – самый большой вклад в нашу победу. Помните, что вы – украинцы, которые даже в трудные времена творят новую историю государства. Сил вам и вдохновения. Слава Украине!