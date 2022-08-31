Новый каналImprov Live ShowНовости

«Уважаем свободное пространство друг друга»: Александр Педан – об отношениях с Сергеем Притулой

Ведущий проекта Improv Live Show, который осенью покажет Новый канал, откровенно рассказал о нынешнем общении с известным коллегой

«Уважаем свободное пространство друг друга»: Александр Педан – об отношениях с Сергеем Притулой

Тандем топовых ведущих Нового канала Александра Педана и Сергея Притулы долгое время был любимым у многих украинцев. Они удачно дополняли друг друга и сделали не один успешный проект. Сейчас их редко можно увидеть вместе, поскольку Притула стал волонтером и учредил Благотворительный фонд, а Педан стал общественным деятелем и снимает социальные проекты. Какие отношения между любимцами публики сейчас?

Cейчас смотрят

«Я научил сына»: Александр Педан – о самом положительном моменте за войну

«Уважаем свободное пространство друг друга»: Александр Педан – об отношениях с Сергеем Притулой

– Мы относимся друг к другу с очень большим уважением. В какой-то момент у нас с Сергеем появилась негласная договоренность: нас так много вместе в проектах, что мы должны уважать свободное пространство друг друга, – рассказал Педан в YouTube-проекте «Розсова». – У нас разные друзья, разные тусовки, разные интересы. Я экстремал, а он нет. У него есть политические амбиции, а у меня нет. Зачем себе врать? Сказать, что мы друзья «не разлей вода», то нет. Наш общий опыт, уважение и то, что всегда готовы подать руку и помочь, говорит о том, что мы друзья. Конечно! Но то, какие у нас сейчас отношения, и как редко мы видимся, свидетельствует, наверное, что мы классные знакомые. Решайте сами, я не могу взять на себя эту ответственность.

«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

«Уважаем свободное пространство друг друга»: Александр Педан – об отношениях с Сергеем Притулой

Несмотря ни на что, Сергей и Александр остались огромной поддержкой друг для друга!

– Одной фразой Притулы я объясню наши отношения. Он мне звонит за день до запуска проекта с байрактарами и говорит: «Сань, ты знаешь, что просто так тебя не дергаю. Но мы завтра утром объявляем сбор на байрактары. Поддержишь?» А я ему: «Серый, ну конечно». И могу в любой момент позвонить и сказать: «Серый, у меня такая-то беда». Или наоборот: «Серый, у меня что-то хорошее». Знаю, что он мне не откажет. И я из тех, кстати, от кого он точно поднимет трубку! Хотя Притула ее не берет, – признался Педан.

Improv Live Show новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь