«Уважаем свободное пространство друг друга»: Александр Педан – об отношениях с Сергеем Притулой

Ведущий проекта Improv Live Show, который осенью покажет Новый канал, откровенно рассказал о нынешнем общении с известным коллегой

Тандем топовых ведущих Нового канала Александра Педана и Сергея Притулы долгое время был любимым у многих украинцев. Они удачно дополняли друг друга и сделали не один успешный проект. Сейчас их редко можно увидеть вместе, поскольку Притула стал волонтером и учредил Благотворительный фонд, а Педан стал общественным деятелем и снимает социальные проекты. Какие отношения между любимцами публики сейчас?

Cейчас смотрят

«Я научил сына»: Александр Педан – о самом положительном моменте за войну

– Мы относимся друг к другу с очень большим уважением. В какой-то момент у нас с Сергеем появилась негласная договоренность: нас так много вместе в проектах, что мы должны уважать свободное пространство друг друга, – рассказал Педан в YouTube-проекте «Розсова». – У нас разные друзья, разные тусовки, разные интересы. Я экстремал, а он нет. У него есть политические амбиции, а у меня нет. Зачем себе врать? Сказать, что мы друзья «не разлей вода», то нет. Наш общий опыт, уважение и то, что всегда готовы подать руку и помочь, говорит о том, что мы друзья. Конечно! Но то, какие у нас сейчас отношения, и как редко мы видимся, свидетельствует, наверное, что мы классные знакомые. Решайте сами, я не могу взять на себя эту ответственность.

«Я не хочу, чтобы она была моим придатком»: Александр Педан – о дочери-абитуриентке

Несмотря ни на что, Сергей и Александр остались огромной поддержкой друг для друга!

– Одной фразой Притулы я объясню наши отношения. Он мне звонит за день до запуска проекта с байрактарами и говорит: «Сань, ты знаешь, что просто так тебя не дергаю. Но мы завтра утром объявляем сбор на байрактары. Поддержишь?» А я ему: «Серый, ну конечно». И могу в любой момент позвонить и сказать: «Серый, у меня такая-то беда». Или наоборот: «Серый, у меня что-то хорошее». Знаю, что он мне не откажет. И я из тех, кстати, от кого он точно поднимет трубку! Хотя Притула ее не берет, – признался Педан.