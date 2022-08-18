«Я научил сына»: Александр Педан – о самом положительном моменте за войну

Ведущий Improv Live Show, которое осенью покажет Новый канал, признался, какой важный навык привил своему 5-летнему Марику за лето

Несмотря на войну на Украине, дети должны развиваться! Никому и никогда не удастся отнять у маленьких украинцев детство. В этом уверен ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан. Кроме волонтерской деятельности этим летом ему удалось провести с 5-летним сыном Мариком много времени, да еще и научить его важному делу!

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– Самый положительный момент за эти шесть месяцев это то, что я научил сына кататься на велосипеде. Он поехал на двух колесах, и это так круто! – рассказал телеведущий в YouTube-проекте «Розмова». – Марику пять с половиной лет. В начале войны было видно, что ему тяжело из-за недосыпов, из-за смены места жительства, из-за походов в подвал. Но он адаптировался.

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В первый день вторжения Педан с семьей уехал из Киева в родной город ведущего Хмельницкий.

– Сейчас дети нуждаются в большем нашем внимании. А еще очень четко чувствуют ситуацию, – говорит Александр. – С первых дней мы говорим с Мариком и объясняем все, как есть. А еще, я считаю, детей нужно побольше загружать делами, занимать активностями, чтобы они отвлекались.

Александр Педан проводил с сыном много времени и до войны. Одним из самых ярких способов досуга был скалодром. Звездный папа собственным примером показывал пятилетнему сыну важность спорта и прививал любовь к нему.

– Я хочу быть для сына не супергероем, а настоящим другом. Мы называем друг друга baddy, то есть «человек, которому можно полностью доверять». Даже свою жизнь. Готов всегда поддерживать Марика, страховать его. Дружеские отношения – это самое главное, – говорит Педан.