Новый каналImprov Live ShowНовости

«Читал Гарри Поттера на сцене во время выступлений»: Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

Ведущий Improv Live Show, которое с 10 марта стартует на Новом канале, признался, что обожает фэнтези. Но и о более реалистичных книгах не забывает

Весна уже совсем скоро, поэтому идеальная картинка – солнечный день, лавочка в парке под каштанами и интересная книга – скоро станут ежедневной реальностью. Чтобы вам было легче выбрать, свои рекомендации собрал ведущий Improv Live Show, которое с 10 марта стартует на Новом канале, Александр Педан. Он обожает жанр фэнтези

Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

– Почему именно фэнтези? Потому что во время чтения ты словно погружаешься в другой мир и отвлекаешься от проблем, которые есть дома, на работе и так далее, – говорит ведущий Нового канала. – Просто перезагружаешь мозг.

«Быть мужчиной – это печь печенье с сыном»: Александр Педан – о настоящих мэнах

Начал Педан с «Хоббита» и «Властелина колец» Толкиена, а потом «глотал» книги одну за другой:

Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

– Помню, когда появился Гарри Поттер, мы ездили в тур с командой КВН. Читал тогда книгу даже во время выступлений, – делится он. – На сцене стояла ширма, а я был ведущим концертной программы. Сначала объявлял номер, потом возвращался за ширму, там стоял баян для номера, на который садился и читал. Чтобы вы понимали, как мне зашла эта книга. Поэтому ее тоже советую, если есть еще люди, которые не читали Гарри Поттера (смеется).

«Я никогда не задавалась такими вопросами»: Злата Огневич – о свадьбе

Александр Педан говорит, что его дочь Лера и жена Инна – не фанаты фэнтези. Они выбирают более реалистичные книги. Сам ведущий тоже не прочь почитать что-то «серьезное».

Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

– По моему мнению, интересная книга о современном взгляде на экономику – «Поведенческая экономика» Ричарда Талера. Советую еще «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Она поможет лучше понять себя и двигаться вперед, – говорит ведущий. – И, конечно, не забывайте читать с детками. Наш с Мариком выбор – крутая книга с открывающимися окошками и интересной инфой о животных «Животные планеты Земля».

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите с 10 марта на Новом канале!

Improv Live Show новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь