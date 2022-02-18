Александр Педан – о любимых книгах для всей семьи

Ведущий Improv Live Show, которое с 10 марта стартует на Новом канале, признался, что обожает фэнтези. Но и о более реалистичных книгах не забывает

Весна уже совсем скоро, поэтому идеальная картинка – солнечный день, лавочка в парке под каштанами и интересная книга – скоро станут ежедневной реальностью. Чтобы вам было легче выбрать, свои рекомендации собрал ведущий Improv Live Show, которое с 10 марта стартует на Новом канале, Александр Педан. Он обожает жанр фэнтези

– Почему именно фэнтези? Потому что во время чтения ты словно погружаешься в другой мир и отвлекаешься от проблем, которые есть дома, на работе и так далее, – говорит ведущий Нового канала. – Просто перезагружаешь мозг.

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Начал Педан с «Хоббита» и «Властелина колец» Толкиена, а потом «глотал» книги одну за другой:

– Помню, когда появился Гарри Поттер, мы ездили в тур с командой КВН. Читал тогда книгу даже во время выступлений, – делится он. – На сцене стояла ширма, а я был ведущим концертной программы. Сначала объявлял номер, потом возвращался за ширму, там стоял баян для номера, на который садился и читал. Чтобы вы понимали, как мне зашла эта книга. Поэтому ее тоже советую, если есть еще люди, которые не читали Гарри Поттера (смеется).

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Александр Педан говорит, что его дочь Лера и жена Инна – не фанаты фэнтези. Они выбирают более реалистичные книги. Сам ведущий тоже не прочь почитать что-то «серьезное».

– По моему мнению, интересная книга о современном взгляде на экономику – «Поведенческая экономика» Ричарда Талера. Советую еще «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана. Она поможет лучше понять себя и двигаться вперед, – говорит ведущий. – И, конечно, не забывайте читать с детками. Наш с Мариком выбор – крутая книга с открывающимися окошками и интересной инфой о животных «Животные планеты Земля».

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите с 10 марта на Новом канале!