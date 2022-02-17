Ночь, джунгли и заглохший мопед: Рома Мищеряков – о форс-мажоре в Таиланде

Ведущий реалити «Пара на миллион» и участник Improv Live Show, которые покажет Новый канал, рассказал, как их с девушкой спас незнакомый американец

17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Ведущий реалити «Пара на миллион» и участник Improv Live Show, которые покажет Новый канал, Роман Мищеряков поделился историей, когда-то тронувшей его и его любимую во время путешествия.

«Мне в нос прилетела лопата»: известный юморист – о форс-мажоре из детства

– Мы с Юлей отдыхали в Таиланде. Взяли мопед напрокат и решили объехать на нем остров, – вспоминает Рома. – Он оказался довольно большим, поэтому возвращались домой уже глубоким вечером, почти к ночи. Ехали по каким-то джунглям. И посреди дороги, да еще и под горку, наш мопед заглох. Представьте! Ночь, никого нет, мы стоим на тормозах на склоне, с обеих сторон – джунгли. Непонятно, что делать. Будто в фильм «Джуманджи» попали.

Пара не паниковала, но и что делать, не понимала. Но тут – чудо!

– Видим, едет мужчина на байке. Остановился, – говорит Мищеряков. – Оказалось, он американец. Мы объяснили, что у нас закончился бензин, а он кивнул и сказал: «Я сейчас». Через десять минут, когда мы уже решили пойти пешком, мужчина вернулся с топливом. Наш мопед с жаждой поглотил бутылку жидкости и был готов доставить нас домой. Мы поблагодарили спасителя. Протянули ему деньги, но он резко выхватил пустую бутылку и с довольным смехом исчез в темноте. Уезжая, незнакомец крикнул: «Enjoy life!» Чем вызвал удивление и улыбку. Мопед больше не барахлил, наверное, все дело в хорошем топливе.

Премьеру реалити «Пара на миллион» с Ромой Мищеряковым и Лесей Никитюк смотрите 22 февраля в 20:00 на Новом канале! Improv Live Show с Ромой Мищеряковым, Валиком Михиенко, Вовой Шумко и Александром Педаном ждите 10 марта в 21:00!