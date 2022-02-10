Почему Владимир Шумко снял штаны во время съемок

Смешную ситуацию увидите уже совсем скоро в Improv Live Show! Новый канал будет показывать проект с 10 марта в 21:00

Вы готовы к юмористическому звездному взрыву? С 10 марта Новый канал покажет третий сезон проекта Студии «Квартал 95» Improv Live Show. Это уникальный для Украины развлекательный формат. Никто из участников – ни импровизаторы, ни гости-знаменитости не представляют, что произойдет с ними в следующую минуту. Вот, например, один из участников проекта Вова Шумко ошеломил певицу и ведущую проекта «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade своим нарядом. Вернее, его отсутствием!

– Это была импровизация «Быстрые свидания». В ней Саша Педан раздает нам с парнями странные или смешные образы, в которых мы должны «подкатывать» к звездной участнице. В одном из выпусков мне досталась роль «киллера на удаленке», – вспоминает юморист. – Нужно было не только шутить, но и как-то удивлять зрителей и Мишель. Думаю, мне удалось. Это видно по ее реакции на фото. В эфире будет еще лучше, наверное (смеется).

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Одеться хорошо только до пояса, потому что так вас видно на камере при видеозвонке, а внизу быть в пижаме или трусах. Знакомая ситуация? Именно так большинство людей работало дистанционно.

– Я решил воспроизвести это, – говорит Шумко. – Зашел за кулисы, снял штаны и вышел импровизировать в нижнем белье. Подумал, что такую историю точно узнают наши зрители, ведь сто процентов каждый хотя бы раз работал онлайн. А еще это красиво! В нашей импровизации такого точно не было, а теперь есть. Ждите премьеру!

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Ромой Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко Новый канал покажет с 10 марта в 21:00. Не пропустите взрыв юмора и импровизаций!