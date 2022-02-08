Как помочь ребенку выбрать профессию? Советы Александра Педана 

17-летняя Лера – дочь ведущего Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, как раз выбирает университет и специальность. А звездный папа активно помогает ей и делится советами с вами

Лицо Нового канала Александр Педан – отец 11-классницы. Его Лера как раз готовится к ВНО и решает, куда поступать. В этом ей активно помогает звездный отец. Александр с дочерью даже поехали по университетам Украины и сняли социальный проект «УніверCheck», премьера которого состоится весной на YouTube. Вы увидите студенческую жизнь городов, общежития, аудитории и узнаете особенности лучших вузов нашей страны.

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Но как же выбрать ту самую профессию? Опираясь на собственный опыт, ведущий Improv Live Show (Новый канал) собрал основные вопросы, на которые должен ответить ваш ребенок (и вы вместе с ним). Эти советы помогут определиться с универом и специальностью мечты.

Вопрос №1: Хочешь ли ты выбрать профессию родителя?

– Я не фанат профессиональных династий, – признается Педан. – Знаю много историй от друзей, которые отказались работать по той же специальности, что их родители или дедушки и бабушки, и переругались со всей семьей. Поэтому никогда не мечтал, чтобы Лера или Марик были «как папа или мама». Это наше с женой эго не потешит. Будем счастливы, если дети выберут дело своей жизни и будут получать от него удовольствие, как получаем мы. Не следует закрывать свои гештальты за счет детей.

Вопрос №2: Совпадают ли ожидания от будущего универа с реальностью?

– Если пора подавать документы, а ребенок все еще растерян, помогите ему. Поиски и выбор профессии можно превратить в крутой квест, который не поссорит, а сблизит, – говорит Александр. –Посмотрите вместе сайты вузов, специальностей. Попробуйте походить на дни открытых дверей на те факультеты, которые хоть как-то близки. Возможно, вашему будущему студенту нужен маленький толчок. Может показаться, что поколение наших детей ничего не хочет, но это заблуждение.

Вопрос №3: Не обесценивают ли близкие люди твой выбор?

– Худшее, что вы можете сделать, – это не уважать мнение ребенка, – говорит ведущий. – Например, дочь или сын сообщат, что хотят стать маркетологом, актрисой, музыкантом. Вы можете один раз вслух сказать что-то вроде: «Вот родственница Марьяна поступает в медицинский, а маркетолог – это вообще не профессия». И таким образом отбить у сына или дочери желание выбирать профессию как таковую. Или получить протест, когда ребенок будет учиться вам назло. Но это тоже не о здоровых отношениях. Поверьте: давить на ребенка и выбирать за него – точно не самый лучший выбор.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите уже весной на Новом канале! Будет взрыв юмора и позитива!