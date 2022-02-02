Должны ли родители быть друзьями своим детям? Важные советы от Александра Педана

Ведущий Нового канала поделился лайфхаками, как поддерживать здоровые отношения в семье

Часто говорят, что родители должны быть друзьями своим детям. В определенной степени это так. Но не на 100%. В этом убеждает папа 17-летней Леры и 5-летнего Марика, телеведущий Александр Педан.

– Вы можете дружить со своим подростком, быть приятелями. Но все же у родителей с детьми должна быть иерархия, – считает ведущий Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал. – До того момента, пока дети не начинают жить отдельно, следует зафиксировать, что родители в семье главные. Они принимают жизненно важные решения, несут ответственность, зарабатывают на их жизнь, досуг, развлечения, обучение. Поэтому нужно показать, как важно ценить эти обязанности, чтобы в будущем они научились ценить свои достижения и, конечно, себя.

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Александр Педан также дал несколько действенных советов для современных родителей.

Быть самим собой. По-модному – трушным.

– Тинейджеры сейчас очень эмпатичны и чувствуют, когда перед ними играют в крутого, не являясь таковым, – говорит Педан. – Просто будьте собой. Это оценят.

Быть на равных и по-настоящему уважать ребенка.

– Мы редко говорим именно об уважении к своим детям – обожаем их, любим, ценим, но все же забываем о сверхважной вещи, – говорит Александр. – Уважайте друг друга. Это создает чувство безопасности.

Интересоваться тем, что сейчас в тренде среди молодежи.

– Это реально действенный шаг навстречу! – уверяет ведущий. – Узнайте об игре, которая нравится, кто является крашем в TikTok или какой бренд предпочитает подросток. Словом, будьте «в теме». Это невероятно сближает.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите уже весной на Новом канале! Будет взрыв юмора и позитива!