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Должны ли родители быть друзьями своим детям? Важные советы от Александра Педана

Должны ли родители быть друзьями своим детям? Важные советы от Александра Педана

Ведущий Нового канала поделился лайфхаками, как поддерживать здоровые отношения в семье

Часто говорят, что родители должны быть друзьями своим детям. В определенной степени это так. Но не на 100%. В этом убеждает папа 17-летней Леры и 5-летнего Марика, телеведущий Александр Педан.

Должны ли родители быть друзьями своим детям? Важные советы от Александра Педана

– Вы можете дружить со своим подростком, быть приятелями. Но все же у родителей с детьми должна быть иерархия, – считает ведущий Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал. – До того момента, пока дети не начинают жить отдельно, следует зафиксировать, что родители в семье главные. Они принимают жизненно важные решения, несут ответственность, зарабатывают на их жизнь, досуг, развлечения, обучение. Поэтому нужно показать, как важно ценить эти обязанности, чтобы в будущем они научились ценить свои достижения и, конечно, себя.

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Александр Педан также дал несколько действенных советов для современных родителей.

  1. Быть самим собой. По-модному – трушным.

– Тинейджеры сейчас очень эмпатичны и чувствуют, когда перед ними играют в крутого, не являясь таковым, – говорит Педан. – Просто будьте собой. Это оценят.

  1. Быть на равных и по-настоящему уважать ребенка.

– Мы редко говорим именно об уважении к своим детям – обожаем их, любим, ценим, но все же забываем о сверхважной вещи, – говорит Александр. – Уважайте друг друга. Это создает чувство безопасности.

Должны ли родители быть друзьями своим детям? Важные советы от Александра Педана

  1. Интересоваться тем, что сейчас в тренде среди молодежи.

– Это реально действенный шаг навстречу! – уверяет ведущий. – Узнайте об игре, которая нравится, кто является крашем в TikTok или какой бренд предпочитает подросток. Словом, будьте «в теме». Это невероятно сближает.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Романом Мищеряковым, Валентином Михенко и Владимиром Шумко смотрите уже весной на Новом канале! Будет взрыв юмора и позитива!

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