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Кино и 10 километров по квартире: известный импровизатор посоветовал, как не заскучать на карантине

Известный импровизатор посоветовал, как не заскучать на карантине

Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, собрал шутливые (и не только) лайфхаки

Когда симптомы коронавируса проходят, а досидеть карантин нужно, возникает вопрос: чем заняться? Ловите несколько советов от участника Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, Валентина Михиенко. Импровизатор сейчас сидит дома на карантине и делится советами, как не заскучать.

Известный импровизатор посоветовал, как не заскучать на карантине

– Первое, что я сделал, когда понял, что у меня коронавирус, это попросил у подписчиков в Instagram совета, чем себя занять, – говорит юморист. – Так мне набросали множество вариантов, как развлечься, сидя дома. Понравились такие: устроить разные переодевания, перевоплощения, пародии на шоу. К примеру, предложили сделать «Орел и Решку» по квартире. Вроде: «А сейчас мы с вами находимся в ванной. Ванная – это то место, куда ходят все жильцы этой квартиры». И так далее. Только все это без монет, денег и золотой карты. Просто ходишь себе и снимаешь тревел-влог по разным комнатам (смеется). Еще прикольная идея, которая мне очень понравилась, – пройти за день десять километров по квартире. Почему нет?

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Если без шуток, то на карантине Валик советует сделать все, что так давно откладывали.

– Меня очень спасают компьютерные игры. А еще книги. Когда читаешь, время проходит очень быстро, – говорит импровизатор. – Еще достаньте список фильмов, который как будто лежит, но вы никак не начнете смотреть. Пересматриваешь любимые фильмы по сто тысяч раз, а его откладываешь. Карантин – самое время, чтобы взяться за этот перечень.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года. Не пропустите взрыв юмора и импровизаций!

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