Известный импровизатор посоветовал, как не заскучать на карантине

Валентин Михиенко из Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, собрал шутливые (и не только) лайфхаки

Когда симптомы коронавируса проходят, а досидеть карантин нужно, возникает вопрос: чем заняться? Ловите несколько советов от участника Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, Валентина Михиенко. Импровизатор сейчас сидит дома на карантине и делится советами, как не заскучать.

– Первое, что я сделал, когда понял, что у меня коронавирус, это попросил у подписчиков в Instagram совета, чем себя занять, – говорит юморист. – Так мне набросали множество вариантов, как развлечься, сидя дома. Понравились такие: устроить разные переодевания, перевоплощения, пародии на шоу. К примеру, предложили сделать «Орел и Решку» по квартире. Вроде: «А сейчас мы с вами находимся в ванной. Ванная – это то место, куда ходят все жильцы этой квартиры». И так далее. Только все это без монет, денег и золотой карты. Просто ходишь себе и снимаешь тревел-влог по разным комнатам (смеется). Еще прикольная идея, которая мне очень понравилась, – пройти за день десять километров по квартире. Почему нет?

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Если без шуток, то на карантине Валик советует сделать все, что так давно откладывали.

– Меня очень спасают компьютерные игры. А еще книги. Когда читаешь, время проходит очень быстро, – говорит импровизатор. – Еще достаньте список фильмов, который как будто лежит, но вы никак не начнете смотреть. Пересматриваешь любимые фильмы по сто тысяч раз, а его откладываешь. Карантин – самое время, чтобы взяться за этот перечень.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года. Не пропустите взрыв юмора и импровизаций!