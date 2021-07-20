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Кролик в сметане: рецепт от Павла Зиброва

Рецепт кролика в сметане

Народный артист Украины рассказал, как готовит любимое блюдо

Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане,– это классика. Рецептом фирменного блюда поделился за кулисами Improv Live Show (Новый канал) певец Павел Зибров.

Кролик в сметане: ингредиенты

  • тушка кролика — 1 шт
  • сметаны — 1 л
  • моркови — 0,5 кг
  • лука — 0,5 кг
  • чеснока — 1 головка
  • растительного масла — 20 г
  • соль, перец, лавровый лист по вкусу

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Готовим кролика в сметане пошагово:

  1. Кролика помойте и порежьте на куски. Обжарьте на растительном масле, чтобы немного подрумянился.
  2. Морковь и лук потушите на растительном масле в отдельной сковороде до золотистого цвета.
  3. Положите в гусятницу овощи. На них – мясо, а сверху – чеснок и специи.
  4. Добавьте воды 1/3 сосуда. Закройте крышкой и тушите 60 минут.
  5. За 15 минут до готовности залейте сметаной, чтобы полностью покрыла мясо.
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