Рецепт кролика в сметане

Кролик в сметане: рецепт от Павла Зиброва
Народный артист Украины рассказал, как готовит любимое блюдо
Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане,– это классика. Рецептом фирменного блюда поделился за кулисами Improv Live Show (Новый канал) певец Павел Зибров.
Кролик в сметане: ингредиенты
- тушка кролика — 1 шт
- сметаны — 1 л
- моркови — 0,5 кг
- лука — 0,5 кг
- чеснока — 1 головка
- растительного масла — 20 г
- соль, перец, лавровый лист по вкусу
Часы за 53 тысячи евро и гвоздичное сердце: какие подарки получал Павел Зибров
«Эксперимент», «родился с ними» и «13-летний мальчик»: Дима Каднай, Павел Зибров и Антон Мурафа – об усах
Готовим кролика в сметане пошагово:
- Кролика помойте и порежьте на куски. Обжарьте на растительном масле, чтобы немного подрумянился.
- Морковь и лук потушите на растительном масле в отдельной сковороде до золотистого цвета.
- Положите в гусятницу овощи. На них – мясо, а сверху – чеснок и специи.
- Добавьте воды 1/3 сосуда. Закройте крышкой и тушите 60 минут.
- За 15 минут до готовности залейте сметаной, чтобы полностью покрыла мясо.