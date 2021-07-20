Рецепт кролика в сметане

Народный артист Украины рассказал, как готовит любимое блюдо

Крольчатину отваривают, запекают на гриле или в соусе. Бесспорно, кролик, тушеный в сметане,– это классика. Рецептом фирменного блюда поделился за кулисами Improv Live Show (Новый канал) певец Павел Зибров.

Кролик в сметане: ингредиенты

тушка кролика — 1 шт

сметаны — 1 л

моркови — 0,5 кг

лука — 0,5 кг

чеснока — 1 головка

растительного масла — 20 г

соль, перец, лавровый лист по вкусу

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Готовим кролика в сметане пошагово: